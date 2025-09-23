Маулен Ашимбаев Марказий Осиё давлатлари парламентлари ўртасидаги ҳамкорликнинг устувор йўналишларини белгилаб берди
BISHKEK. Кazinform – Қирғизистон пойтахтидаги “Ала Арча” давлат қароргоҳида Марказий Осиё мамлакатлари III парламентлараро форуми ўз ишини бошлади, деб хабар беради Казинформ агентлиги.
Тадбирда Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати раиси Маулен Ашимбаев, Қирғиз Республикаси Жогорку Кенеши раиси Нурланбек Турғунбек уулу, Тожикистон Республикаси Мажлиси Олий Мажлиси Миллий раиси Рустами Эмомали, Ўзбекистон Республикаси Олий Сенати раиси Танзила Норбоева, Туркманистон Республикасининг Қирғиз Республикасидаги Фавқулодда ва Мухтор Элчиси Нури Голлиев иштирок этмоқда.
Маулен Ашимбаев ўз нутқида Марказий Осиё учун муқаддас аҳамиятга эга бўлган мазкур учрашувлар ўтказиладиган жойларнинг рамзийлигини таъкидлади. Шунингдек, III Форумнинг ўтказилиши парламентлараро алоқаларни мустаҳкамлашдан далолат бериш билан бирга, тарихга ҳурмат, қардошлик муносабатлари ва келажакка умумий қараш эканини таъкидлади.
Сенат Раиси минтақавий парламентлар мазкур ташаббусларни амалга оширишни жадаллаштириши мумкин бўлган асосий йўналишларга тўхталди.
– 2024 йилда Қозоғистон Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев ўзининг “Марказий Осиёнинг Уйғониш даври” мақоласида “Келгуси ўн йиллик минтақамиз учун ҳал қилувчи бўлади ва бу тарихий имкониятдан қанчалик самарали фойдаланишни аниқлаш ўзимизга боғлиқ”, деб таъкидлаган эди. Марказий Осиё давлатлари парламентлараро форуми доирасидаги ҳамкорликдаги ишимиздан мақсад ҳам шундан иборат. Ҳозирданоқ фаол ишлар олиб борилаётган ва парламентлар ташаббусларни амалга оширишни жадаллаштириши мумкин бўлган бир қатор муҳим йўналишларни алоҳида таъкидламоқчиман. Аввало, савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш учун қонунчилик базасини мустаҳкамлаш. Иккинчи муҳим йўналиш – сунъий интеллект ва рақамлаштиришни жорий этишни қонунчилик билан қўллаб-қувватлаш. Биламизки, Ўзбекистон парламенти сунъий интеллект ҳақидаги қонунни кўриб чиқишни якунламоқда, Қирғизистонда эса рақамли кодекс қабул қилинган. Қозоғистонда Рақамли кодекс ишлаб чиқилмоқда, Давлат раҳбарининг топшириғига биноан Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазирлиги ташкил этилди. Бу борада қонунларимиз бир-биридан фарқ қилмаслиги, аксинча, ўхшаш тамойил ва ёндашувлардан фойдаланиши муҳим, – деди Маулен Ашимбаев.
Минтақавий ҳамкорлик контекстида экологик муаммолар, айниқса, парламент кўмагини талаб қилувчи сув-энергетика соҳасидаги ҳамкорликка ҳам алоҳида тўхталиб ўтилди.
- Қозоғистон Президенти Қосим-Жомарт Кемелули Тоқаев Сув миноралари ҳамкорлик ташаббусини таклиф қилди. Унинг мақсади музликларни ўрганиш ва ҳимоя қилиш бўйича глобал илмий марказларнинг саъй-ҳаракатларини бирлаштириш орқали гляциология фанини қўллаб-қувватлашни тизимлаштиришдир. Шу муносабат билан, Тожикистон ва Франция ташаббуси билан БМТ Бош Ассамблеясининг Криосфера фанлари бўйича ўн йиллигини инобатга олган ҳолда, биз ушбу муҳим вазифани ҳал этишда яқин ҳамкорликка умид қиламиз. Айни пайтда минтақада экологик кун тартибини илгари суриш учун муҳим қарорлар қабул қилинмоқда. Шу нуқтаи назардан, сув, энергия ва атроф-муҳитни муҳофаза қилишни қонунчилик даражасида ҳамоҳанглаштириш муҳим аҳамиятга эга, – деди Маулен Ашимбаев.
Тадбир кун тартибини муҳокама қилиш чоғида иштирокчилар самарали парламентлараро алоқалар минтақанинг тўғри ривожланиш траекториясини яратишга ёрдам беришини ва унинг келажагига бевосита таъсир қилишини таъкидладилар. Бундан ташқари, улар парламентлараро ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва эришилган барча келишувларни самарали амалга ошириш бўйича биргаликда ишлашга интилишларини тасдиқлади.