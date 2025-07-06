14:30, 06 Июль 2025 | GMT +5
Маск “Америка” номли янги сиёсий партия тузилганини эълон қилди
NEW YORK. Kazinform – Илон Маск ўзининг X ижтимоий тармоғида ўтказган сўров натижаларига кўра, “Америка” номли янги сиёсий партия тузилганини эълон қилди, деб ёзади ТАСС.
“2га 1 нисбатда янги сиёсий партия керак деб топдингиз – ва у сизда бўлади. Мамлакатимизни ортиқча харажатлар ва порахўрлик сабаб банкрот қилиб қўйган бир вазиятда, биз аслида демократияда эмас, яккахокимлик тизимида яшаяпмиз. Бугун “Америка” партияси тузилди – сизнинг эркинлигингизни қайтариб бериш учун”, – деб ёзди у X тармоғида.
Сўровномада 1,2 миллиондан ортиқ фойдаланувчи иштирок этди. Уларнинг 65,4 фоизи янги партия тузилишини қўллаб-қувватлади.