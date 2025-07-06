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    14:30, 06 Июль 2025 | GMT +5

    Маск “Америка” номли янги сиёсий партия тузилганини эълон қилди

    NEW YORK. Kazinform – Илон Маск ўзининг X ижтимоий тармоғида ўтказган сўров натижаларига кўра, “Америка” номли янги сиёсий партия тузилганини эълон қилди, деб ёзади ТАСС.

    Илон Маск
    Фото: wikipedia.org

    “2га 1 нисбатда янги сиёсий партия керак деб топдингиз – ва у сизда бўлади. Мамлакатимизни ортиқча харажатлар ва порахўрлик сабаб банкрот қилиб қўйган бир вазиятда, биз аслида демократияда эмас, яккахокимлик тизимида яшаяпмиз. Бугун “Америка” партияси тузилди – сизнинг эркинлигингизни қайтариб бериш учун”, – деб ёзди у X тармоғида.

    Сўровномада 1,2 миллиондан ортиқ фойдаланувчи иштирок этди. Уларнинг 65,4 фоизи янги партия тузилишини қўллаб-қувватлади.

    Теглар:
    Илон Маск Сиёсат АҚШ Жаҳон Партиялар Америка
    Жарасқан Нұрыбаев
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
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