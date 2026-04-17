Марк Цукерберг ўзининг рақамли "эгизаги"ни яратмоқда
ASTANА. Кazinform — Меtа бош директори Марк Цукерберг ўзининг ходимлар билан алоқа қила оладиган ва қисман бошқарув функцияларини бажара оладиган рақамли нусхасини яратмоқда, деб хабар беради ТАСС.
Марк Цукерберг сунъий интеллектга асосланган рақамли "эгизак" яратиш устида ишламоқда. У ўзининг баъзи иш вазифаларини сунъий ҳамкасбига юклашни режалаштирмоқда.
Bloomberg маълумотларига кўра, ушбу версия Меtа томонидан ишлаб чиқилган виртуал персонаж технологиялари ёрдамида яратилмоқда.
Сунъий интеллект Цукербергнинг нутқ услуби, хулқ-атвори ва омма олдида нутқ сўзлаш хусусиятларини такрорлашга, шунингдек, унинг компания стратегияси ҳақидаги қарашларини ҳисобга олишга ўргатилади.
Меtа ходимлари режага мувофиқ раҳбарнинг виртуал версияси билан алоқа қила оладилар. Бу компания ичидаги муносабатларни мустаҳкамлаши ва ходимларнинг иш жараёнида кўпроқ иштирок этишига ёрдам бериши мумкин.
Марк Цукерберг ушбу СИ-эгизагидан жамоа билан фикр-мулоҳазаларни яхшилаш ва янги маҳсулотларни ишлаб чиқишга кўпроқ вақт ажратиш учун фойдаланишни режалаштирмоқда.
Бироқ, мутахассислар бир қатор хавфларни таъкидладилар. Виртуал хўжайин ва ходимлар ўртасидаги масофа, шунингдек, сунъий интеллектнинг ҳис-туйғуларни тўлиқ тушуниш ва ҳамдардликни талаб қиладиган қарорлар қабул қилиш қобилияти ҳақидаги саволлар тобора кўпроқ ташвишланмоқда.
