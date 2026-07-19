Манғистауда Жеки Чан иштирокидаги янги фильмни суратга олиш ишлари бошланди
ASTANA. Kazinform — Манғистау вилояти Armour of God: Ultimatum халқаро бадиий фильмининг суратга олиш жойига айланди. Дунёга машҳур актёр Жеки Чан иштирокидаги лойиҳа Қозоғистоннинг табиий диққатга сазовор жойларига глобал аудитория эътиборини жалб қилишга қаратилган, деб хабар беради Кazinform мухбири.
Armour of God: Ultimatum халқаро бадиий фильмини суратга олиш ишлари Манғистау вилоятида расман бошланди.
Манғистау вилояти ҳокимлиги матбуот хизматининг хабар беришича, режиссёр Роберт Кун ва дунёга машҳур актёр Жеки Чан очилиш маросимини олиб боришди. Кино ижоди анъанасига содиқ қолган ҳолда, улар махсус фильм ликопчасини синдириб, янги фильмнинг расман тақдимотини ўтказдилар.
Асосий суратга олиш жойи Манғистау вилоятидаги энг машҳур табиий ёдгорликлардан бири бўлган Бозжира дараси бўлади. Халқаро кино гуруҳи бу ерда кенг кўламли суратга олиш ишларини олиб боради ва бутун дунё бўйлаб томошабинларни Қозоғистоннинг ноёб манзаралари билан таништиради.
Таъкидланишича, лойиҳанинг амалга оширилиши маҳаллий кино саноати учун муҳим воқеа бўлиб, Қозоғистоннинг халқаро кино лойиҳалари учун платформа сифатидаги мавқеини мустаҳкамлайди ва мамлакатни глобал кинематографик харитада тарғиб қилади.
Эслатиб ўтамиз, афсонавий актёр Жеки Чан Манғистау вилоятига ташриф буюрди.