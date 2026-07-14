Афсонавий актёр Жеки Чан Манғистау вилоятига ташриф буюрди
ASTANА. Кazinform — 13 июль куни афсонавий актёр, режиссёр, продюсер ва жанг санъати устаси Жеки Чан вилоятга ташриф буюрди, деб хабар беради Манғистау вилояти ҳокими матбуот хизмати.
У «Доспехи Бога 4: Ультиматум» (Armour of God: Ultimatum) халқаро бадиий фильмини суратга олишда иштирок этади. Актёрни Манғистау вилояти ҳокими Нурдаулет Қилибай кутиб олди.
Кенг кўламли халқаро кино лойиҳаси учун асосий суратга олиш жойларидан бири сифатида Манғистаунинг танланиши жаҳон кино саноатининг Қозоғистоннинг ноёб табиий ландшафтларига қизиқиши ортиб бораётганидан далолат беради.
Фильмнинг асосий суратга олиш жойларидан бири дунёга машҳур Бозжира дараси бўлади.
Учрашув давомида Нурдаулет Қилибай бундай кенг кўламли халқаро лойиҳалар ҳудуднинг туризм салоҳиятини ошириш, инвестицияларни жалб қилиш ва Манғистаунинг жаҳон даражасидаги машҳурлигини мустаҳкамлашга катта туртки беришини таъкидлади.
Жеки Чан самимий қабул учун миннатдорчилик билдирди ва Мангистаунинг табиий ландшафтлари ноёб кинематографик салоҳиятга эга эканлигини ва келажакдаги фильмнинг энг ёрқин саҳналаридан бирига айланишини таъкидлади.
«Доспехи Бога 4: Ультиматум» (Armour of God: Ultimatum) лойиҳаси ҚР Маданият ва ахборот вазирлиги кўмагида амалга оширилмоқда. Фильм Қозоғистоннинг Sәlem Entertainment компанияси томонидан суратга олинмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Аида Балаева Жеки Чанни Қозоғистондаги суратга олиш ишларининг бошланиши билан табриклади.