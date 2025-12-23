Манғистау вилояти туя сутини қуруқ кукунга айлантирди ва экспорт қилишни бошлади
ASTANА. Кazinform – Манғистау вилоятида туя сутини қуруқ кукунга айлантириш ва экспорт қилиш бўйича учта йирик инвестиция лойиҳаси амалга оширилмоқда. Бу ҳақда вилоят ҳокими Нурдаулет Қилибай ҳисобот йиғилишида маълум қилди.
– Вилоятда қарийб 95 минг туя рўйхатга олинган. Туя сутини қуруқ кукунга айлантириш ва экспорт қилиш учун биз туя сутини чуқур қайта ишлашга қаратилган учта йирик инвестиция лойиҳасини амалга оширмоқдамиз. Бу йил вилоятда жами 38 миллиард тенгега яқин қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқарилди. Улардан чорвачиликда ишлаб чиқариш ҳажми 22,4 фоизга ошди, — деди Н. Қилибай пойтахтдаги Марказий коммуникациялар хизматида.
2026 йилда "Қарағантубек" МЧЖ сут берадиган туялар сонини 2000 бошга етказади ва қуруқ туя сути ишлаб чиқариш заводи қурилишини бошлайди. Завод йилига 100 тоннагача туя сутини қайта ишлаш имкониятига эга.
– Бу йил вилоятда автоматлаштирилган туя соғиш цехи очилди. Соҳада 2025-2027 йилларда 23,6 миллиард тенге қийматидаги 15 та инвестиция лойиҳаси амалга оширилади, – деди вилоят ҳокими.
Бундан ташқари, бу йил 1,3 миллиард тенгега 43 та ветеринария пункти қурилди ва барча ветеринария ташкилотлари хизмат транспорти ва ускуналари билан таъминланди. Сўнгги йилларда ветеринарларнинг маошлари 100% га ошди.
Эслатиб ўтамиз, Манғистау вилояти 2032 йилга қадар 10 триллион тенгедан ортиқ инвестиция жалб қилишни режалаштирмоқда.