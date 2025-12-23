Манғистау вилояти 2032 йилга қадар 10 триллион тенгедан ортиқ инвестиция жалб қилишни режалаштирмоқда
ASTANA. Kazinform — 2025 йил бошидан бери Манғистау вилоятида 235 миллиард тенгега тенг 19 та инвестиция лойиҳаси ишга туширилди, деб хабар беради Kazinform.
2026-2032 йиллар оралиғида умумий қиймати 10 триллион тенгедан ортиқ бўлган 55 та лойиҳани амалга ошириш режалаштирилган.
Ҳокимнинг сўзларига кўра, вилоятнинг асосий иқтисодий тармоқлари ишлаб чиқариш, туризм, логистика ва балиқчиликдир. Ушбу соҳаларни ривожлантириш учун илмий ва тадқиқот институтларини жалб қилиш бўйича ишлар олиб борилмоқда.
— “Ақтау денгиз порти” махсус иқтисодий зонасининг амал қилиш муддати 2053 йилгача узайтирилди, унинг ҳудуди қўшимча 7900 гектарга кенгайтирилди ва 23 та янги хизмат жорий этилди. Бундан ташқари, Каспий ижтимоий тадбиркорлик корпорацияси тўлақонли ривожланиш институтига айлантирилди ва янги ташкилий тузилма тасдиқланди, — деди Нурдаулет Қилибай Марказий коммуникациялар хизматида бўлиб ўтган матбуот анжуманида.
У шунингдек, ҳозирда 22,1 миллиард тенгега тенг 8 та қўшма лойиҳа амалга оширилаётганини маълум қилди.