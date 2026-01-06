"Манчестер Юнайтед" мураббийи ишдан бўшатилди
ASTANА. Кazinform — Рубен Аморим "Манчестер Юнайтед"да 14 ой давомида изчил муваффақиятга эриша олмади. Португалиялик мураббий инглиз клубининг бош мураббийи лавозимидан озод қилинди, деб хабар беради Euronews.
Қарор душанба куни "Манчестер Юнайтед" сайтида расман эълон қилинди. Кенгаш баёнотида "бу қарорни қабул қилганидан афсусда"лиги айтилди. Шунингдек, у ҳозирги вазият муваффақиятли ўзгариш учун энг мос деб ҳисоблайди.
Мураббийнинг ишдан бўшатилишига асосий сабаб клуб раҳбарияти, мухлислар ва мураббийнинг кутганларини оқламаган бир қатор натижалар бўлди. Жамоа ҳозирда Премьер-лига жадвалида олтинчи ўринда.
Клуб мураббийнинг ўзгариши "жамоага лигадаги мавқеини яхшилаш учун максимал имконият яратиши" кераклигини айтди. "Юнайтед"нинг собиқ ўйинчиси ва ҳозирги ёшлар жамоаси мураббийи Даррен Флетчер чоршанба куни "Бёрнли"га қарши ўйинда жамоани вақтинча бошқаради.
Клуб матбуот баёнотида Аморимга қилган иши учун миннатдорчилик билдирди ва унга келажакдаги фаолиятида омад тилади. У олдинги йилнинг ноябрь ойида тайинланганидан бери қўшган ҳиссасини, жумладан, май ойида "Манчестер Юнайтед"нинг Билбаода бўлиб ўтган UEFA Европа лигаси финалига чиқиши алоҳида таъкидланди.
Собиқ мураббийнинг кетишига лигада 16-ўринда турган "Лидс Юнайтед" билан дуранг натижа сабаб бўлган. У ўйиндан сўнг раҳбариятнинг унинг ишига аралашувидан норози эканлигини очиқчасига эълон қилди ва дастлаб клубга шунчаки мураббий эмас, балки менежер сифатида қўшилганини эслади.
Британия оммавий ахборот воситалари хабарларига кўра, Аморим расмий эълондан олдин спорт директори Жейсон Уилкокс ва бош ижрочи директор Омар Беррада билан учрашди. Мураббий ва раҳбарият ўртасидаги муносабатлар трансфер сиёсати ва ваколатларни тақсимлаш борасидаги келишмовчиликлар туфайли кескинлашди.
Аморим бошчилигида жами "Манчестер Юнайтед" 63 та ўйин ўтказди, уларнинг 25 тасида ғалаба қозонди ва 23 тасида мағлуб бўлди.
Эслатиб ўтамиз, Дастан Сатпаев Абу-Дабидаги илк йиғинда иштирок этмайди.