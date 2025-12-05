OZ
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Мамлакатнинг катта қисмини туман қоплайди — Қазгидромет

    ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 5 декабрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    зима, погода, ауа райы, қыз
    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Республиканинг аксарият ҳудудларида атмосфера фронтал қисмларининг ўтиши туфайли ёмғир ва қор шаклида ёғингарчилик бўлади. Кучли шамол эсади, баъзи ҳудудларда эса совуқ бўлади.

    Ғарбда антициклон таъсирида об-ҳаво ёғингарчиликсиз давом этади. Мамлакатнинг катта қисмини туман қоплайди.

    Мамлакатнинг шарқий, шимолий ва марказий ҳудудларида ёғингарчилик ва қор бўронлари бўлади. Ушбу ҳудудлар ва Қизилўрда вилоятида совуқ бўлади.

    Жанубий, шимолий ва марказий ҳудудларда шамол тезлиги 15-20 м/с га етади.

    Ляззат Сейданова
