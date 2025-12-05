08:36, 05 Декабрь 2025 | GMT +5
Мамлакатнинг катта қисмини туман қоплайди — Қазгидромет
ASTANA. Kazinform — “Қазгидромет” РДК 5 декабрь учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.
Республиканинг аксарият ҳудудларида атмосфера фронтал қисмларининг ўтиши туфайли ёмғир ва қор шаклида ёғингарчилик бўлади. Кучли шамол эсади, баъзи ҳудудларда эса совуқ бўлади.
Ғарбда антициклон таъсирида об-ҳаво ёғингарчиликсиз давом этади. Мамлакатнинг катта қисмини туман қоплайди.
Мамлакатнинг шарқий, шимолий ва марказий ҳудудларида ёғингарчилик ва қор бўронлари бўлади. Ушбу ҳудудлар ва Қизилўрда вилоятида совуқ бўлади.
Жанубий, шимолий ва марказий ҳудудларда шамол тезлиги 15-20 м/с га етади.