12:06, 25 Август 2025 | GMT +5
Мағлубиятга учрамаган қозоғистонлик боксчи ўзбекистонлик спортчини нокаутга учратди
АСТАНА. Kazinform — Қозоғистонлик боксчи Алишер Абдуалим (4-0, 2 КО) Таразда бўлиб ўтган профессионал бокс оқшомида чиқиш қилди, дея хабар беради Kazinform агентлиги Sports.kzга таяниб.
Алишер Абдуалим ўзбекистонлик Асрорбек Раҳимовга (6-3, 4 КО) қарши жанг қилди. Ушбу жанг биринчи ўрта вазн тоифасида бўлиб ўтди ва саккиз раундга мўлжалланган эди. Унда қозоғистонлик боксчи биринчи раундда нокаут эвазига муддатидан олдин ғалаба қозонди.
Шу тариқа Алишер Абдуалим профессионал рингдаги бешинчи ғалабасини қўлга киритди ва мағлубиятсиз қолмоқда. Рақибига келсак, Асрорбек Раҳимов профессионал фаолиятидаги тўртинчи мағлубиятини қабул қилиб олди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Иван Дичко билан суҳбат эълон қилган эдик.