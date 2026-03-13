МАГАТЭ вакиллари АЭС қурилиши жараёнини ўрганиш учун Ўзбекистонга ташриф буюради
TASHKENT. Kazinform – Халқаро атом энергияси агентлиги (МАГАТЭ) вакиллари шу йилнинг иккинчи ярмида Ўзбекистонда қурилаётган атом электр станцияси қурилиши жараёнини ўрганиш учун қўшни мамлакатга ташриф буюрадилар, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Бу ҳақда Парижда бўлиб ўтган II Халқаро атом энергияси саммити доирасида учрашган Uzatom агентлиги директори Азим Ахмедхажаев ва Халқаро атом энергияси агентлиги бош директори Рафаэль Гросси келишувга эришдилар.
Шунингдек, томонлар Жиззах вилоятининг Фориш туманида қурилаётган мамлакатнинг биринчи атом электр станцияси ҳудудида биринчи бетон қуйиш ишларини бошлаш масаласини ҳам муҳокама қилдилар.
МАГАТЭ раҳбари лойиҳанинг муҳимлигини таъкидлаб, кичик ва катта реакторларни ягона комплексга бирлаштириш режасига алоҳида эътибор қаратди.
“Учрашув якунида Рафаэль Гросси ташкилот Ўзбекистоннинг ядро дастурини амалга ошириш борасидаги саъй-ҳаракатларини қўллаб-қувватлашда давом этишини таъкидлади. Бундан ташқари, Азим Ахмедхаджаев уни биринчи бетон қуйиш маросимида иштирок этишга таклиф қилди”, - деб хабар берди Uzatom агентлиги.
Эслатиб ўтамиз, яқинда Беларусь Президенти Ўзбекистон атом электр станцияси қурилиши лойиҳасини амалга оширишда стратегик шерик бўлишга тайёрлигини маълум қилди.
Аввал хабар қилинганидек, Ўзбекистонда қурилаётган атом электр станцияси Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятларини электр энергияси билан таъминлайди.
Аввалроқ, Ўзбекистонда атом электр станцияси қурилишининг биринчи босқичи бошлангани ҳақида ҳам хабар берган эдик.
23 декабрда Ўзбекистонда атом электр станцияси қурилиши бўйича жамоатчилик эшитуви бўлиб ўтди.