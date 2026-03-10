Александр Лукашенко: Беларусь Ўзбекистонда атом электр станцияси қурилишига ёрдам беришга тайёр
TASHKENT. Kazinform – Беларусь Ўзбекистоннинг атом электр станцияси қурилиши лойиҳасини амалга оширишда стратегик шерик бўлишга тайёр. Бу ҳақда Минск шаҳрида қўшни давлат элчиси Раҳматулла Назаров билан учрашувда президент Александр Лукашенко маълум қилди, деб хабар беради Kazinformнинг Тошкентдаги мухбири.
Учрашув давомида томонлар ядро энергетикаси соҳасидаги ҳамкорликка эътибор қаратган ҳолда, икки томонлама ҳамкорликнинг устувор йўналишларини муҳокама қилдилар. Беларусь президенти технологиялар билан ўртоқлашиш ва тўпланган тажриба асосида кадрлар тайёрлашда ёрдам бериш ниятида эканлигини айтди.
“Биз Россия билан ҳамкорликда атом электр станцияси қурилишида иштирок этмоқдамиз. Агар бизнинг тажрибамизга қизиқсангиз, исталган вақтда келинг. Ходимларимиз Ўзбекистон томонидан мутахассислар билан суҳбатлашишга тайёр. Биз атом электр станцияси қурилишида ёрдам берамиз”, — деди Александр Лукашенко.
Беларусь атом электр станциясининг барча босқичларида, атом электр станциясини лойиҳалашдан тортиб, энергия блокларини ишга туширишгача ёрдам беришга тайёр. Минскнинг кўмаги Марказий Осиёдаги биринчи атом электр станциясини яратиш жараёнини тезлаштиришга ёрдам беради.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистонда қурилаётган атом электр станцияси Жиззах, Самарқанд ва Навоий вилоятларини электр энергияси билан таъминлайди.
Аввалроқ, Ўзбекистонда атом электр станцияси қурилишининг биринчи босқичи бошланганини ҳам хабар қилган эдик.
23 декабрда Ўзбекистонда атом электр станцияси қурилиши бўйича жамоатчилик эшитуви бўлиб ўтгани ҳақида ёзгандик.