10:58, 21 Апрель 2026 | GMT +5
LIVE: Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсухнинг давлат ташрифи
ASTANА. Кazinform - Ақордада мамлакатга давлат ташрифи билан келган Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсухни кутиб олиш маросими бошланди.
Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсухнинг давлат ташрифи 20-23 апрель кунларига режалаштирилган. Олий даражадаги музокаралар давомида икки мамлакат ўртасидаги сиёсий, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболлари муҳокама қилинади.
Сўнгги икки йил ичида янги суръатларга эришган Қозоғистон — Мўғулистон муносабатлари бу сафар мазмун жиҳатидан чуқурлашади.
Эслатиб ўтамиз, Кazinform агентлиги Қозоғистон — Мўғулистон ҳамкорлигининг янги босқичи бўйича таҳлилй шарҳ эълон қилган эди.