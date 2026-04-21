    10:58, 21 Апрель 2026 | GMT +5

    LIVE: Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсухнинг давлат ташрифи

    ASTANА. Кazinform - Ақордада мамлакатга давлат ташрифи билан келган Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсухни кутиб олиш маросими бошланди.

    Мўғулистон Президентининг Қозоғистонга давлат ташрифи
    Коллаж: Kazinform

    Мўғулистон Президенти Ухнаагийн Хурэлсухнинг давлат ташрифи 20-23 апрель кунларига режалаштирилган. Олий даражадаги музокаралар давомида икки мамлакат ўртасидаги сиёсий, савдо-иқтисодий ва маданий-гуманитар ҳамкорликни мустаҳкамлаш истиқболлари муҳокама қилинади.

    Сўнгги икки йил ичида янги суръатларга эришган Қозоғистон — Мўғулистон муносабатлари бу сафар мазмун жиҳатидан чуқурлашади.

    Эслатиб ўтамиз, Кazinform агентлиги Қозоғистон — Мўғулистон ҳамкорлигининг янги босқичи бўйича таҳлилй шарҳ эълон қилган эди.

    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
