KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    LIVE: Черногория Президенти Яков Милатовичнинг Қозоғистонга расмий ташрифи

    ASTANA. Kazinform - Астанадаги Мустақиллик саройида мамлакатимизга расмий ташриф билан келган Черногория Президенти Яков Милатовични кутиб олиш маросими бошланди.

    Черногория Президенти Яков Милатовичнинг Қозоғистонга расмий ташрифи
    Фото: Kazinform

    Черногория Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Қозоғистонга келди. Яков Милатовичнинг расмий ташрифи 18-20 июнь кунлари режалаштирилган.

    Бугун томонлар юқори даражадаги музокаралар ўтказадилар, сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш, шунингдек, савдо-иқтисодий, инвестиция ва маданий-гуманитар ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қиладилар.

    Сиёсат Қасим-Жомарт Тоқаев Ташқи сиёсат
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф