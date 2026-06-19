LIVE: Черногория Президенти Яков Милатовичнинг Қозоғистонга расмий ташрифи
ASTANA. Kazinform - Астанадаги Мустақиллик саройида мамлакатимизга расмий ташриф билан келган Черногория Президенти Яков Милатовични кутиб олиш маросими бошланди.
Черногория Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг таклифига биноан Қозоғистонга келди. Яков Милатовичнинг расмий ташрифи 18-20 июнь кунлари режалаштирилган.
Бугун томонлар юқори даражадаги музокаралар ўтказадилар, сиёсий мулоқотни мустаҳкамлаш, шунингдек, савдо-иқтисодий, инвестиция ва маданий-гуманитар ҳамкорлик истиқболларини муҳокама қиладилар.