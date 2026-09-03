Лаос Президенти Қозоғистонга расмий ташриф билан келди
ASTANA. Kazinform — Лаос Халқ Демократик Республикаси Президенти Тхонглун Сисулит Қозоғистонга расмий ташриф билан келди, деб хабар беради Kazinform.
Мартабали меҳмонни Астанадаги Мустақиллик саройида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди.
Сарой фойесида фахрий қоровул саф тортди.
Президент оркестри Қозоғистон ва Лаоснинг давлат мадҳияларини ижро этди.
Давлат раҳбарлари қизил гилам бўйлаб Қозоғистон давлат байроғи олдидан юришди, шундан сўнг Қасим-Жомарт Тоқаев ва Тхонглун Сисулит ўртасида кичик таркибда учрашув бошланди.
Эслатиб ўтамиз, Лаос Президенти Қозоғистонга расмий ташриф билан келди.