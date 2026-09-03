KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Лаос Президенти Қозоғистонга расмий ташриф билан келди

    ASTANA. Kazinform — Лаос Халқ Демократик Республикаси Президенти Тхонглун Сисулит Қозоғистонга расмий ташриф билан келди, деб хабар беради Kazinform.

    Лаос Президент Астанага расмий ташриф билан келди
    Фото: Ақорда

    Мартабали меҳмонни Астанадаги Мустақиллик саройида Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев кутиб олди.

    Лаос Президенти Қозоғистонга расмий ташриф билан келди
    Фото: Ақорда

    Сарой фойесида фахрий қоровул саф тортди.

    Лаос Президенти Қозоғистонга расмий ташриф билан келди
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform
    Лаос Президенти Қозоғистонга расмий ташриф билан келди
    Фото: Ақорда

    Президент оркестри Қозоғистон ва Лаоснинг давлат мадҳияларини ижро этди.

    Лаос Президенти Қозоғистонга расмий ташриф билан келди
    Фото: Ақорда

    Давлат раҳбарлари қизил гилам бўйлаб Қозоғистон давлат байроғи олдидан юришди, шундан сўнг Қасим-Жомарт Тоқаев ва Тхонглун Сисулит ўртасида кичик таркибда учрашув бошланди.

    Эслатиб ўтамиз, Лаос Президенти Қозоғистонга расмий ташриф билан келди.

    Сиёсат Лаос Қозоғистон Президенти
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф