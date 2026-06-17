Кюрасао миллий футбол жамоаси Гиннес рекордини ўрнатди
ASTANA. Kazinform — Кюрасао расман Гиннеснинг рекордлар китобига киритилди ва FIFA Жаҳон чемпионатига йўлланма олган энг кичик давлатга айланди.
16 июнда Гиннеснинг рекордлар китоби АҚШнинг Хьюстон шаҳрида Кюрасао футбол федерацияси президенти Гилберт Мартинага расмий сертификат топширди.
Саралаш босқичи вақтида Кюрасао аҳолиси атиги 156 115 кишини ташкил этган бўлиб, бу 2018 йилги саралаш босқичида аҳолиси тахминан 350 минг киши бўлган Исландиянинг аввалги рекордидан ошиб кетди.
Кюрасао терма жамоаси 2026 йилги ФИФА Жаҳон чемпионатидаги биринчи ўйинини 14 июнь, якшанба куни ўтказди ва 7:1 ҳисобида мағлуб бўлди.
Жамоа Е гуруҳида Эквадор ва Кот-д’Ивуар терма жамоалари билан тўқнаш келади.
Эслатиб ўтамиз, бу йилги Жаҳон чемпионатида тўртта жамоа дебют қилади: Иордания, Кабо-Верде, Кюрасао ва Ўзбекистон.
Аввалроқ, Килиан Мбаппенинг дубли Францияга Жаҳон чемпионатида ғалаба келтиргани ҳақида хабар берган эдик.