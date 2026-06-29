Қурултойга янги одамлар келиши керак — Маулен Ашимбаев
ASTANA. Kazinform — Сенатнинг сўнгги мажлисидан кейин ўтказилган брифингда Маулен Ашимбаев янги таркибдаги бир палатали Парламент Қурултойининг таркиби қандай бўлиши кераклиги ҳақида ўз фикрини билдирди.
“Янги одамлар келиши керак. Бу — менинг шахсий фикрим. Ҳозирги замон жуда фаол, барча жараёнлар жуда тез ўзгармоқда. Қурултой таркибида истиқболи порлоқ сиёсатчилар, янги шахслар, ҳозиргидан кўпроқ ёшлар ва аёллар, шунингдек, ҳудудлардан имкони борича кўпроқ вакиллар бўлса, бу мамлакатимиз учун жуда муҳим ва фойдали бўлар эди. Мен Сенат ва Мажилис депутатлари барча ғояларини амалга оширди ёки ўз имкониятларини тўлиқ сарфлаб бўлди, демоқчи эмасман. Бироқ, бугунгидек фаол ўзгаришлар даврида давлат бошқаруви тизимига янада кўпроқ фуқароларни жалб этиш зарур. Улар олий давлат органида ишлаб, зарур қонунларни қабул қилишга ҳисса қўшиши керак. Шу билан бирга, янги партиялар тузилмоқда, ўзгаришлар юз бермоқда. Мен бу жараённи қўллаб-қувватлайман. Янги шахслар келиши керак. Улар адолатли Қозоғистонни барпо этишга ва Давлат раҳбарининг ислоҳотларини амалга оширишга ёрдам бериши лозим”, — деди у.