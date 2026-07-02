Қурултой сайловларида 7 та партия иштирок этади — Нурлан Абдиров
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси раиси Нурлан Абдиров 2026 йил 23 августга белгиланган Қурултой депутатлари сайловларида 7 та партия иштирок этишини маълум қилди.
“Марказий сайлов комиссияси “Ақ жол” демократик партияси, “Ауыл” партияси, “Әділет” сиёсий партияси, “Миллий социал-демократик партияси”, Қозоғистоннинг “Байтақ” яшиллар партияси, “Қозоғистон халқ партияси” ҳамда “Respublica” партиясининг Қурултой депутатлари сайловларида иштирок этиши тўғрисида қарорлар қабул қилди”, — деди МСК раиси.
Шуни таъкидлаш керакки, Нурлан Абдиров Қурултой сайловларида фаол иштирок этишга чақирди.
Бундан ташқари, Қурултой сайловларига тайёргарлик кўриш бўйича тақвим режаси тақдим этилди.