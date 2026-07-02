KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қурултой сайловларида 7 та партия иштирок этади — Нурлан Абдиров

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси раиси Нурлан Абдиров 2026 йил 23 августга белгиланган Қурултой депутатлари сайловларида 7 та партия иштирок этишини маълум қилди.

    а
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    “Марказий сайлов комиссияси “Ақ жол” демократик партияси, “Ауыл” партияси, “Әділет” сиёсий партияси, “Миллий социал-демократик партияси”, Қозоғистоннинг “Байтақ” яшиллар партияси, “Қозоғистон халқ партияси” ҳамда “Respublica” партиясининг Қурултой депутатлари сайловларида иштирок этиши тўғрисида қарорлар қабул қилди”, — деди МСК раиси.

    Құрылтай сайлауына 7 партия қатысады — Нұрлан Әбдіров
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Шуни таъкидлаш керакки, Нурлан Абдиров Қурултой сайловларида фаол иштирок этишга чақирди.

    Бундан ташқари, Қурултой сайловларига тайёргарлик кўриш бўйича тақвим режаси тақдим этилди.

    Қурултой Сиёсат Партиялар Сайлов Марказий сайлов комиссияси
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф