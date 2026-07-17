Қурултой сайлови: бугунги кунга қадар 76 та халқаро кузатувчи аккредитациядан ўтди
АSTANА.Кazinform — Қурултой сайлови учун яна 16 та халқаро кузатувчи аккредитациядан ўтказилди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси йиғилишида комиссия раиси ўринбосари Мухтар Ерман маълум қилди.
— 2026 йил 17 июль ҳолатига кўра, Марказий сайлов комиссиясига Ташқи ишлар вазирлиги томонидан 4 та хорижий давлат ва 3 та халқаро ташкилотдан 16 та кузатувчини аккредитациядан ўтказиш тавсия этилган эди. Хусусан, ЕХҲТ Парламент Ассамблеясидан — 1 та, КХШТ Парламент Ассамблеясидан — 6 та, ЕХҲТ ДИИҲБ Сайловларни кузатиш миссиясидан — 1 та, Грузиядан — 2 та, Эрон Ислом Республикасидан — 2 та, Қирғиз Республикасидан — 2 та ва Швеция Қироллигидан — 2 та номзод тавсия этилган. Кузатувчилар ҳақидаги маълумотлар аккредитация бўйича таклифлар келиб тушиши билан янгиланади, — деди у.
Шунингдек, у илгари 60 та халқаро кузатувчи аккредитациядан ўтганини айтди. Демак, бугунги 16 фуқарони қўшиб ҳисоблаганда, халқаро кузатувчилар сони 76 тага етди.