KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қурултой сайлови: бугунги кунга қадар 76 та халқаро кузатувчи аккредитациядан ўтди

    АSTANА.Кazinform — Қурултой сайлови учун яна 16 та халқаро кузатувчи аккредитациядан ўтказилди. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Марказий сайлов комиссияси йиғилишида комиссия раиси ўринбосари Мухтар Ерман маълум қилди.

    Қурултой сайлови: бугунги кунга қадар 76 та халқаро кузатувчи аккредитациядан ўтди
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    — 2026 йил 17 июль ҳолатига кўра, Марказий сайлов комиссиясига Ташқи ишлар вазирлиги томонидан 4 та хорижий давлат ва 3 та халқаро ташкилотдан 16 та кузатувчини аккредитациядан ўтказиш тавсия этилган эди. Хусусан, ЕХҲТ Парламент Ассамблеясидан — 1 та, КХШТ Парламент Ассамблеясидан — 6 та, ЕХҲТ ДИИҲБ Сайловларни кузатиш миссиясидан — 1 та, Грузиядан — 2 та, Эрон Ислом Республикасидан — 2 та, Қирғиз Республикасидан — 2 та ва Швеция Қироллигидан — 2 та номзод тавсия этилган. Кузатувчилар ҳақидаги маълумотлар аккредитация бўйича таклифлар келиб тушиши билан янгиланади, — деди у.

    Шунингдек, у илгари 60 та халқаро кузатувчи аккредитациядан ўтганини айтди. Демак, бугунги 16 фуқарони қўшиб ҳисоблаганда, халқаро кузатувчилар сони 76 тага етди.

    Қурултой Сиёсат Сайлов
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф