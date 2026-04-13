OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:20, 13 Апрель 2026 | GMT +5

    Кураш: Қозоғистон Осиё чемпионатида 1 та олтин ва 6 та бронза медалини қўлга киритди

    ASTANА. Кazinform — Қирғизистонда бўлиб ўтган кураш турлари бўйича Осиё чемпионати якунланди, Қозоғистон терма жамоаси 9-ўринни эгаллади.

    Фото: ҚР МОҚ

    Қозоғистон қитъа турнирида 7 та медални қўлга киритди — 1 та олтин ва 6 та бронза. Мамлакатдаги ягона олтин медални 72 кг вазн тоифасида иштирок этган юнон-рум курашчиси Алматбек Аманбек қўлга киритди.

    Медаллар бўйича Эрон 6 та олтин, 6 та кумуш ва 6 та бронза билан етакчилик қилди. Япониялик спортчилар иккинчи ўринни эгаллади. Уларнинг 15 та медали бор (6-5-4). Хитой 14 та медаль (5-1-8) билан кучли учликни якунлади.

    Кучли 10 таликда Қирғизистон (12 та медаль; 5-1-6), Ҳиндистон (17 та медаль; 2-6-9), Ўзбекистон (11 та медаль; 2-2-7), Мўғулистон (8 та медаль; 1-3-4) ва Шимолий Корея (4 та медаль; 1-3-0) бор.

    Эслатиб ўтамиз, бокс бўйича Қозоғистон терма жамоаси Осиё чемпионатини нечанчи ўрин билан якунлаганилиги ҳақида хабар берган эдик.

    Теглар:
    Осиё чемпионати кураш Спорт
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
