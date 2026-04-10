Бокс бўйича Қозоғистон терма жамоаси Осиё чемпионатини нечанчи ўрин билан якунлади
ASTANA. Kazinform - Мўғулистон пойтахти Улан-Баторда бўлиб ўтган World Boxing доирасидаги 2026 йилги Осиё чемпионатида Қозоғистон бокс жамоаси медаллар жадвалида нечанчи ўринни эгаллагани маълум бўлди.
Қозоғистонлик боксчилар қитъа миқёсидаги мусобақада 6 та олтин, 2 та кумуш ва 5 та бронза медалларини қўлга киритди. Натижада улар медаллар жадвалида етакчиликни қўлга киритди.
2026 йилги Осиё чемпионати медаллар жадвали қуйидагича:
1. Қозоғистон - 6-2-5
2. Ҳиндистон - 5-3-8
3. Ўзбекистон - 3-4-4
4. Хитой - 2-1-5
5. Япония - 1-1-2
5. Хитой Тайбэй — 1-1-2
5. Таиланд - 1-1-2
6. Иордания - 1-1-1
7. Шимолий Корея - 0-3-0
8. Мўғулистон - 0-2-3
9. Тожикистон - 0-1-2
10. Жанубий Корея - 0-0-1
10. Туркманистон - 0-0-1
10. Филиппин - 0-0-1.
Осиё чемпионатида Оразбек Асилқулов (60 кг), Сабиржан Ақкалиқов (75 кг), Нурбек Оралбай (85 кг), Айбек Оралбай (90 кг), Надежда Рябец (80 кг), Дина Исламбекова (80 кг) ғалаба шоҳсупасига кўтарилди, Торехан Сабирхан (70 кг) ва Бақит Сейдиш (70 кг) кумуш медални қўлга киритди, Махмуд Сабирхан (55 кг), Ертуған Зейнуллинов (65 кг), Сағиндиқ Тоғамбай (90 кг), Айгерим Саттибаева (48 кг), Валентина Хальзова (70 кг) кучли учликка якун ясади.