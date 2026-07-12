Кучли иссиқ туфайли Франциядаги сайёҳлик объектларининг иш вақти қисқартирилди
ASTANA. Kazinform — Франциянинг шимоли-ғарбидаги 24 та департаментда кучли иссиқ муносабати билан энг юқори — қизил хавф даражаси эълон қилинди. Шу сабабли Париждаги қатор сайёҳлик объектлари иш вақтини қисқартирди, деб хабар беради Euronews.
Эйфель минораси маъмуриятининг маълум қилишича, Франция пойтахтида юқори ҳарорат кузатилаётгани сабабли шанба ва якшанба кунлари мажмуа махсус тартибда соат 16:00 да ёпилади.
Шунингдек, Лувр музейи ҳам душанба кунини қўшган ҳолда ҳар куни соат 16:00 да ишини якунлайди. Орсе музейи эса шанбадан чоршанбагача ташриф буюрувчиларни фақат соат 17:00 гача қабул қилади.
Météo-France метеорология хизмати маълумотига кўра, мамлакатнинг шимоли-ғарбидаги 24 та департаментда қизил даражадаги огоҳлантириш жорий этилган. Бу тахминан 22 миллиондан ортиқ аҳолини қамраб олади.
Мамлакатнинг кўплаб ҳудудларида ҳаво ҳарорати 35–38 даражагача кўтарилса, Бургундиядан Пеи-де-ла-Луар минтақасигача бўлган айрим жойларда 39 даражага етиши кутилмоқда.
Франциянинг қолган ҳудудларининг аксариятида эса тўқ сариқ даражадаги хавф сақланиб қолмоқда. Мамлакат аҳолиси 14 июль — Бастилия олиниши куни байрамига тайёргарлик кўраётган бир пайтда кучли иссиқ таъсири янада кучайган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу май ойидан бери Францияни қамраб олган учинчи кучли иссиқ тўлқини ҳисобланади.