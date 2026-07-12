KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Кучли иссиқ туфайли Франциядаги сайёҳлик объектларининг иш вақти қисқартирилди

    ASTANA. Kazinform — Франциянинг шимоли-ғарбидаги 24 та департаментда кучли иссиқ муносабати билан энг юқори — қизил хавф даражаси эълон қилинди. Шу сабабли Париждаги қатор сайёҳлик объектлари иш вақтини қисқартирди, деб хабар беради Euronews.

    жара в США
    Фото: Seth Wenig/AP

    Эйфель минораси маъмуриятининг маълум қилишича, Франция пойтахтида юқори ҳарорат кузатилаётгани сабабли шанба ва якшанба кунлари мажмуа махсус тартибда соат 16:00 да ёпилади.

    Шунингдек, Лувр музейи ҳам душанба кунини қўшган ҳолда ҳар куни соат 16:00 да ишини якунлайди. Орсе музейи эса шанбадан чоршанбагача ташриф буюрувчиларни фақат соат 17:00 гача қабул қилади.

    Météo-France метеорология хизмати маълумотига кўра, мамлакатнинг шимоли-ғарбидаги 24 та департаментда қизил даражадаги огоҳлантириш жорий этилган. Бу тахминан 22 миллиондан ортиқ аҳолини қамраб олади.

    Мамлакатнинг кўплаб ҳудудларида ҳаво ҳарорати 35–38 даражагача кўтарилса, Бургундиядан Пеи-де-ла-Луар минтақасигача бўлган айрим жойларда 39 даражага етиши кутилмоқда.

    Франциянинг қолган ҳудудларининг аксариятида эса тўқ сариқ даражадаги хавф сақланиб қолмоқда. Мамлакат аҳолиси 14 июль — Бастилия олиниши куни байрамига тайёргарлик кўраётган бир пайтда кучли иссиқ таъсири янада кучайган.

    Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу май ойидан бери Францияни қамраб олган учинчи кучли иссиқ тўлқини ҳисобланади.

    Об-ҳаво Франция
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф