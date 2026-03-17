Кубада қарийб 10 миллион киши электр энергиясиз қолди
ASTANA. Kazinform — Кубада электр таъминоти яна узилди, натижада қарийб 10 миллион киши электр энергиясиз қолди. Бу Кариб денгизи оролида сўнгги бир ярим йил ичида олтинчи марта электр узилиши. Расмийлар бу инқирозни АҚШ санкциялари туфайли нефть етказиб беришдаги кечикишлар билан боғламоқда, деб хабар беради DW.
Куба Энергетика вазирлиги мамлакат аҳолисининг қарийб ярмини электрсиз қолдирган электр узилишининг сабабини текшираётганини маълум қилди.
Венесуэла илгари унинг асосий ёқилғи етказиб берувчиси бўлган. Январь ойи бошида, АҚШ Венесуэла президенти Николас Мадурони ҳибсга олганидан сўнг, Дональд Трамп ушбу мамлакатдан нефтни Кубага етказиб беришни тўхтатди. Шунингдек, у оролга нефть сотадиган ёки етказиб берадиган мамлакатлардан барча товарларга тарифларни жорий этиш тўғрисидаги буйруқни имзолади.
Куба расмийлари уч ой давомида керакли ёқилғини олмаганликларини айтишди. Гавана АҚШ билан таъминотни тиклаш бўйича музокаралар бошланганини айтди.
Эслатиб ўтамиз, мамлакатдаги узоқ вақтдан бери электр узилишлари иқтисодиётнинг турли соҳаларига таъсир кўрсатди. Мактаблар ва корхоналар ёпилди, касалхоналар энергия тежаш учун иш вақтини қисқартирмоқда. Куба ўнлаб йиллардаги энг ёмон инқирозлардан бирини бошдан кечирмоқда.