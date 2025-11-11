OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    18:16, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ҚСТИ: Фуқароларнинг аксарияти мамлакат сиёсий йўналиши ва барқарорлигига ишонади

    ASTANА. Кazinform — Жорий йилнинг октябрь ойида Қозоғистон Стратегик тадқиқотлар институти ташаббуси билан ижтимоий сўров ўтказилди. Натижалар шуни кўрсатдики, қозоғистонликларнинг 81,1 фоизи сиёсий йўналишни қўллаб-қувватлайди ва мамлакат тўғри йўналишда ривожланаётганига ишонади. Бу ҳақда ҚСТИ хабар берди.

    жамият
    Фото: Мухтор Холдорбеков/Kazinform

    Ижтимоий-демографик таҳлил шуни кўрсатадики, ижтимоий оптимизмнинг энг юқори даражаси анъанавий равишда ёшлар орасида ҳукмронлик қилади. 18-29 ёшдаги респондентларнинг 85,5 фоизи мамлакатда амалга оширилаётган ислоҳотларни қўллаб-қувватлашини билдирди.

    Қишлоқ аҳолиси мамлакатнинг ривожланиш йўналишини баҳолашда кўпроқ оптимистдирлар — уларнинг 84,3 фоизи мамлакат тўғри йўналишда ривожланаётганини таъкидладилар. Шаҳар аҳолиси орасида эса бу кўрсаткич 79,1 фоизни ташкил этади.

    Гендер нуқтаи назаридан, ижтимоий оптимизм даражасида сезиларли фарқ йўқ: эркакларнинг 80,5% ва аёлларнинг 81,7% мамлакат ривожланиш йўналишини ижобий баҳолашларини билдиришди.

    ижтимоий сўровнома
    Фото: ҚСТИ

     

    — Фуқароларнинг сиёсий йўналишдан қониқиш даражасини белгиловчи муҳим кўрсаткичлардан бири бу мамлакатдаги барқарорликни баҳолашдир. Барқарорлик ижтимоий-иқтисодий ривожланиш ва шахсий фаровонликнинг асосий шартидир. Шу муносабат билан сўровномада ушбу мавзуга бағишланган алоҳида саволлар блоки киритилди, — дейилади хабарда.

    Қозоғистонликларнинг аксарияти мамлакатдаги вазиятни барқарор деб ҳисоблашади. Респондентларнинг 74,6% Қозоғистонда барқарорлик сақланиб қолганига ишонишади. Бу кўрсаткич, айниқса, ёшлар орасида юқори бўлиб, 80,6% га етади. Гендер жиҳатидан эркакларнинг 76,1% ва аёлларнинг 73,5% мамлакатдаги вазиятни барқарор деб баҳолайди.

    Қишлоқ аҳолиси орасида ижобий жавобларнинг улуши 76,7% ни, шаҳар аҳолиси орасида эса 73,3% ни ташкил қилади. Бу шаҳар ва қишлоқ жойлардаги умумий жамоатчилик кайфияти ижобийлигича қолмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ аҳолининг 86 фоизи Қозоғистон Президентига ишонишини ёзган эдик.

    Теглар:
    Жамият Ижтимоий сўровнома
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!