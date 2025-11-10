Қозоғистон Президентига аҳолининг 86 фоизи ишонади
ASTANА. Кazinform — 2025 йил октябрь ойида ҚСТИ ташаббусви асосида ўтказилган жамоатчилик фикрини ўрганиш натижаларига кўра, Қозоғистон Республикаси Президентига бўлган жамоатчилик ишончи юқори даражада қолмоқда. Бу ҳақда ҚР Президенти ҳузуридаги Қозоғистон стратегик тадқиқотлар институти хабар берди.
У 86% ни ташкил этди. Бу кўрсаткич сўнгги бир неча йил ичида барқарор бўлиб, жамият томонидан мамлакатни модернизация қилиш ва янгилаш йўналишини қўллаб-қувватлаш жараёнининг барқарорлигидан далолат беради.
— Ишончнинг энг юқори даражаси ёшлар орасида қайд этилган (90,1%). Респондентлар қанчалик ёш бўлса, уларнинг Президентга бўлган ишончида инновация ва ўзгаришларга бўлган умидлари шунчалик юқори бўлади. Кекса авлод вакиллари, аксинча, бу ўзгаришлар уларнинг ўрнатилган ҳаёт тарзини бузмаслигини истайдилар. Бу фикрларнинг уйғунлиги бугунги кунда фуқароларнинг аксариятини бирлаштирган доимий янгиланиш йўналишини қўллаб-қувватлайди, — дейилади хабарда.
Президентга бўлган жамоатчилик ишончи даражаси таълим даражасининг ошиши билан бирга ўсиб бормоқда. Таълим даражаси ошгани сайин, одамлар ислоҳотларнинг йўналиши ва мантиғи борлигини, улар тасодифий эмас, балки тизимли ва онгли равишда амалга оширилаётганини тобора кўпроқ ҳис қилмоқдалар.
— Президентга бўлган юқори ишонч нафақат шаҳар аҳолиси (85%), балки қишлоқ аҳолиси (87,6%) орасида ҳам сақланиб қолмоқда. Қишлоқ аҳолиси анъанавий равишда амалда, яъни инфратузилма, дастурлар ва тўловлар орқали давлат билан чамбарчас боғлиқ. Шаҳар аҳолисининг ишончи табиатан оқилона ва ўзгаришларни тизим сифатида қабул қилишлари билан боғлиқ бўлса-да, — деб хабар берди ҚСТИ.
Бундан ташқари, эркаклар ҳам, аёллар ҳам Президентга тенг даражада ишонишади. Барқарорлик ва келажакка ишонч ҳақида эркак ёки аёл нуқтаи назари йўқ, балки "давлат йўналишини қатъий сақлаш керак" деган умумий тушунча мавжуд.
Шундай қилиб, жамиятдаги ишончнинг ижтимоий портрети мамлакат ичидаги уйғунлик ва яхлитликни белгилайди. Ҳар бир ижтимоий гуруҳ ишонч сабабларини ўзига хос тарзда тушунтирса-да, ҳар бир кишининг битта умумий истаги бор — Қозоғистоннинг барқарор, узлуксиз ва адолатли ривожланиши.
Социологик сўров ҚСТИ ташаббуси асосида 2025 йил 3 октябрдан 5 ноябргача ўтказилди. Сўров 8000 респондентни ташкил этади. Сўровда 17 та вилоят ва республика аҳамиятига эга 3 та шаҳар - Астана, Алмати ва Чимкентдан 18 ёшдан ошган респондентлар иштирок этди.