ҚР Туризм ва спорт вазирлиги 2026 йил учун тадбирлар тақвимини тайёрлади
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Туризм ва спорт вазирлиги 2026 йил учун маданий ва туристик тадбирлар тақвимини тайёрлади. Ҳужжатда мамлакатнинг 20 та ҳудудида ўтказиладиган 55 та йирик тадбир мавжуд.
Тақвим ички туризмни ривожлантириш, сайёҳлик йўналишларини кенгайтириш ва ҳудудий брендларни шакллантириш учун мўлжалланган. Тадбирлар маданий, этномаданий, спорт, гастрономик ва экологик соҳаларни қамраб олади. Бу сайёҳларга шахсий қизиқишлари ва мавсумий хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда саёҳатларини олдиндан режалаштириш имконини беради.
Режалаштирилган тадбирларнинг аксарияти анъанавий равишда ҳар йили ўтказилади. Бундай тадбирлар ҳудудларга қизиқишни оширади ва тадбирлар кун тартибининг барқарорлигини таъминлайди. Бундан ташқари, лойиҳаларнинг аксарияти бизнес вакиллари иштирокида ёки ҳомийлигида ташкил этилади. Бу бюджетга қўшимча юкламаларсиз тадбирлар туризмини ривожлантиришга қаратилган.
Сайёҳларга қулайлик яратиш учун www.event.qaztourism.kz веб-ресурси ишлаб чиқилди, унда сана, ҳудуд, тоифа ва миқёс бўйича тадбирлар учун тез ва қулай қидирув ўтказиш мумкин.
2026 йил учун тақвим Давлат раҳбарининг 2025 йил 14 март куни Бурабай шаҳрида бўлиб ўтган Миллий қурултой йиғилишида берган топшириқларини амалга ошириш доирасидаги чора-тадбирлардан биридир. Ушбу ташаббус туризмни тизимли ривожлантириш, ҳудудларнинг туристик ўзига хослигини ошириш, қулай рақамли ечимларни жорий этиш ва Қозоғистон бўйлаб саёҳатларнинг жозибадорлигини оширишга қаратилган.