11:30, 29 Март 2020 | GMT +6
ҚР Президенти: шифокорларни молиявий қўллаб-қувватлашнинг янги пакети жорий қилинади
NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев шифокорларни молиявий қўллаб-қувватлашнинг янги пакетини эълон қилди, дея хабар беради Kazinform.
«Қийин пайтларда санитария-епидемиология соҳасида ишлаётган шифокорлар учун молиявий ёрдамнинг янги тўпламини тақдим этиш керак. Улар бунга муносибдирлар. Ҳукумат ҳисоб-китобларни амалга оширмоқда. Қарор душанба куни эълон қилинади», - деб ёзди Президент Тwitter саҳифасида.