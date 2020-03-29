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    11:30, 29 Март 2020 | GMT +6

    ҚР Президенти: шифокорларни молиявий қўллаб-қувватлашнинг янги пакети жорий қилинади

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    NUR-SULTAN. Kazinform – Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев шифокорларни молиявий қўллаб-қувватлашнинг янги пакетини эълон қилди, дея хабар беради Kazinform.

    «Қийин пайтларда санитария-епидемиология соҳасида ишлаётган шифокорлар учун молиявий ёрдамнинг янги тўпламини тақдим этиш керак. Улар бунга муносибдирлар. Ҳукумат ҳисоб-китобларни амалга оширмоқда. Қарор душанба куни эълон қилинади», - деб ёзди Президент Тwitter саҳифасида.

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