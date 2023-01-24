OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:41, 24 Январ 2023 | GMT +6

    ҚР Президенти сенаторларни тайинлади

    None
    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаев фармони билан Сенатнинг беш нафар депутати тайинланди, дея хабар берад Кazinform Ақорда расмий сайтига таяниб.

    Қозоғистон Республикаси Конституциясининг 50-моддаси 2-бандига мувофиқ қарор қиламан:

    1. Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати депутатлари:

    Жақип Кажманули Асанов;

    Маулен Сағатханули Ашимбаев;

    Нурторе Байтилесули Жусип;

    Лаззат Молдабекқизи Қалтаева;

    Асқар Оразалули Шакиров тайинлансин.

    2. Мазкур Фармон имзоланган кундан эътиборан кучга киритилсин.

    Қозоғистон Республикаси Президенти Қ. Тоқаев

    Астана, Ақорда, 2023 йил 24 январ, № 112», — дейилади ҳужжатда.


    Теглар:
    Сенат Асосий янгилик Парламент
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!