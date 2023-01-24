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    17:24, 24 Январ 2023 | GMT +6

    ҚР Президенти Сенатнинг 13 нафар аъзосининг ваколатларини муддатидан олдин тўхтатди

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    ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбарининг фармони билан бир қатор Сенат депутатларининг ваколатлари тўхтатилди, деб хабар беради Ақорда.

    Давлат раҳбарининг фармони билан Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати депутатлари:

    Маулен Сағатханули Ашимбаев;

    Владимир Васильевич Волков;

    Бақитжан Турсинович Жумағулов;

    Нурторе Байтилесули Жусип;

    Лаззат Молдабекқизи Қалтаева;

    Қайрат Пернешули Қожамжаров;

    Мухтар Абрарули Қул-Муҳаммед;

    Талғат Амангелдиули Мусабаев;

    Дана Умирбайқизи Нуржигитова;

    Қанатбек Беисенбекули Сафинов;

    Лаззат Жанилисқизи Сулеймен;

    Серикбай Ўтелгенули Трумов;

    Асқар Оразалули Шакировнинг ваколати тугатилди.

    Теглар:
    Сенат Парламент
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