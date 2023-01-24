17:24, 24 Январ 2023 | GMT +6
ҚР Президенти Сенатнинг 13 нафар аъзосининг ваколатларини муддатидан олдин тўхтатди
ASTANА. Кazinform – Давлат раҳбарининг фармони билан бир қатор Сенат депутатларининг ваколатлари тўхтатилди, деб хабар беради Ақорда.
Давлат раҳбарининг фармони билан Қозоғистон Республикаси Парламенти Сенати депутатлари:
Маулен Сағатханули Ашимбаев;
Владимир Васильевич Волков;
Бақитжан Турсинович Жумағулов;
Нурторе Байтилесули Жусип;
Лаззат Молдабекқизи Қалтаева;
Қайрат Пернешули Қожамжаров;
Мухтар Абрарули Қул-Муҳаммед;
Талғат Амангелдиули Мусабаев;
Дана Умирбайқизи Нуржигитова;
Қанатбек Беисенбекули Сафинов;
Лаззат Жанилисқизи Сулеймен;
Серикбай Ўтелгенули Трумов;
Асқар Оразалули Шакировнинг ваколати тугатилди.