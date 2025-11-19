ҚР Президенти Князь Альбер II ва Монако халқини Миллий куни билан табриклади
ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Монако Князига табрик телеграммасини йўллади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Телеграммада Давлат раҳбари Монако князлиги халқаро майдондаги обрўсини ишончли тарзда мустаҳкамлаб бораётганини, ўзининг ноёб маданий меросини сақлаш ва бойитиш, шунингдек, барқарор ривожланиш, масъулиятли молиявий бошқарув ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш модели орқали бутун дунёга ўрнак кўрсатаётганини таъкидлади.
— Қозоғистон Президенти дўстона алоқалар ва ўзаро англашувга асосланган икки томонлама ҳамкорлик икки халқ манфаати йўлида мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди. Давлат раҳбари Князь Альбер II ва унинг ватандошларига фаровонлик тилади, — дейилади мактубда.
