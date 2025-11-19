OZ
    09:09, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    ҚР Президенти Князь Альбер II ва Монако халқини Миллий куни билан табриклади

    ASTANА. Кazinform — Давлат раҳбари Монако Князига табрик телеграммасини йўллади, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.

    Тоқаев ва Князь Альбер II
    Фото: Ақорда

    Телеграммада Давлат раҳбари Монако князлиги халқаро майдондаги обрўсини ишончли тарзда мустаҳкамлаб бораётганини, ўзининг ноёб маданий меросини сақлаш ва бойитиш, шунингдек, барқарор ривожланиш, масъулиятли молиявий бошқарув ва атроф-муҳитни муҳофаза қилиш модели орқали бутун дунёга ўрнак кўрсатаётганини таъкидлади.

    — Қозоғистон Президенти дўстона алоқалар ва ўзаро англашувга асосланган икки томонлама ҳамкорлик икки халқ манфаати йўлида мустаҳкамланиб боришига ишонч билдирди. Давлат раҳбари Князь Альбер II ва унинг ватандошларига фаровонлик тилади, — дейилади мактубда.

    Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Давлат раҳбари Ўзбекистон Президентига миннатдорчилик мактуби йўллагани ҳақида хабар    берган эдик.

