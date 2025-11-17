Давлат раҳбари Ўзбекистон Президентига миннатдорчилик мактуби йўллади
ASTANA. Kazinform — Қасим-Жомарт Тоқаев Шавкат Мирзиёевга 14-16 ноябрь кунлари Ўзбекистон Республикасига давлат ташрифи давомида Қозоғистон делегациясига кўрсатилган меҳмондўстлик учун миннатдорчилик билдирди, деб хабар беради Акорда.
Мактубда Президент ушбу ташрифнинг тарихий аҳамиятини таъкидлаб, икки мамлакат ўртасидаги стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатларини мустаҳкамлашга янги туртки берганини айтди.
Қасим-Жомарт Тоқаев Тошкентда ташкил этилган Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII Маслаҳат учрашувини юқори баҳолади.
Давлат раҳбарининг сўзларига кўра, минтақавий интеграциянинг барча соҳалари бўйича ўтказилган мазмунли муҳокамалар, қабул қилинган муҳим қарорлар ва ҳужжатлар, шунингдек, Озарбайжоннинг мулоқотга тўлақонли аъзо сифатида қўшилиши форумнинг стратегик хусусиятини оширди.
Эслатиб ўтамиз, Никол Пашинян 20-21 ноябрь кунлари Астанага келади.