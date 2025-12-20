OZ
    15:07, 20 Декабрь 2025 | GMT +5

    ҚР Президенти 21-22 декабрь кунлари Санкт-Петербургга боради

    ASTANA. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев 21-22 декабрь кунлари Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши сессияси ва МДҲга аъзо давлатлар раҳбарларининг норасмий учрашувида иштирок этиш учун Санкт-Петербургга боради.

    Ақорда
    Фото: Ағибай Аяпбергенов/ Kazinform

    Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.

    Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё-Япония мулоқотининг биринчи саммитида нутқ сўзлади.

    Президент Япония Ҳукуматининг Ақтау портида божхона тартибларини такомиллаштиришда иштирок этиш қарорини олқишлади.

    Президентнинг Японияга ташрифи давомида 60 дан ортиқ икки томонлама ҳужжатлар имзоланди.

