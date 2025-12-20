15:07, 20 Декабрь 2025 | GMT +5
ҚР Президенти 21-22 декабрь кунлари Санкт-Петербургга боради
ASTANA. Кazinform – Президент Қасим-Жомарт Тоқаев 21-22 декабрь кунлари Олий Евроосиё иқтисодий кенгаши сессияси ва МДҲга аъзо давлатлар раҳбарларининг норасмий учрашувида иштирок этиш учун Санкт-Петербургга боради.
Бу ҳақда Ақорда матбуот хизмати хабар берди.
Эслатиб ўтамиз, Президент Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё-Япония мулоқотининг биринчи саммитида нутқ сўзлади.
Президент Япония Ҳукуматининг Ақтау портида божхона тартибларини такомиллаштиришда иштирок этиш қарорини олқишлади.
Президентнинг Японияга ташрифи давомида 60 дан ортиқ икки томонлама ҳужжатлар имзоланди.