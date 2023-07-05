OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:45, 05 Июл 2023 | GMT +6

    ҚР Миллий банки нефть бозори прогнозини маълум қилди

    None
    Фото: reuters.com
    ASTANА. Каzinform – Қозоғистон Миллий банки раиси Ғалимжан Пирматов нефть бозоридаги вазият ҳақида гапирди, деб хабар беради Каzinform мухбири.

    «Нефть бозоридаги вазият, биринчи навбатда, келажакдаги талаб туфайли ноаниқ. Юқори фоиз ставкалари потенциал рецессия хавфини оширмоқда. Прогнозларга кўра, жорий йилги нефтга бўлган талаб ўсишининг ярмини таъминлаётган Хитой иқтисодиёти суст тикланмоқда», — деди Ғалимжан Пирматов.

    Унинг таъкидлашича, ОПЕК+нинг нефть қазиб олишни қўшимча қисқартириш тўғрисида эълон қилиши ва яқин орада нефть тақчиллиги ҳақидаги прогнозлар нархларни қўллаб-қувватлаш учун етарли эмас.

    «Натижада ҳозирда нефть нархи базавий сценарийдан паст», — деди Миллий банк раиси.

    Муаллиф: Марлан Жиембай

    Теглар:
    Миллий банк Нарх-наво Нефть Иқтисодиёт
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!