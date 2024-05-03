ҚР Давлат хавфсизлик хизмати Президент оркестри Ватан ҳимоячилари кунига бағишланган видеоролик тақдим этди
ASTANA. Kazinform – Қозоғистон Республикаси Давлат хавфсизлик хизмати Президент оркестрининг «ABYROY» гуруҳи “РУҲ” видеоролиги тақдимотини ўтказди.
Ватан ҳимоячилари куни арафасида таниқли маҳаллий режиссёр Еламан Буралкиевнинг продюсерлигида ҚР ДХХ Президент оркестрининг «ABYROY» гуруҳи “РУҲ” видеоклипининг премьераси бўлиб ўтди. Видео ҚР Давлат хавфсизлик хизматининг YouTubeдаги саҳифасида (@sgork_official) эълон қилинган.
ҚР Давлат хавфсизлик хизмати хабар беришича, “РУҲ” композицияси қисқа вақт ичида ижтимоий тармоқлар фойдаланувчилари орасида машҳур бўлди. Мусиқасини Жанболат Адилов, сўзини Рустем Арсланов ёзган. Қайд этиш керакки, композицияни таҳрирлашда Иманбек Зейкенов ҳам иштирок этган.
Эслатиб ўтамиз, видеолавҳада ҚР Давлат хавфсизлик хизмати, ҚР Миллий хавфсизлик қўмитасининг “А” хизмати, ҚР Миллий гвардияси, ҚР Қуролли Кучларининг махсус операциялар қўшинлари ва ҚР Фавқулодда вазиятлар вазирлиги хизмати тасвирланган.