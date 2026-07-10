Қозоғистоннинг янги Конституцияси кенг миқёсдаги тизимли ўзгаришларнинг бошланишини белгилайди — таиландлик эксперт
BEIJING. Kazinform — Қозоғистоннинг янги Конституциясининг кучга кириши ислоҳотларни сиёсий декларациялар босқичидан амалий давлат бошқаруви соҳасига ўтказади. Бу фикрни Чулалонгкорн университети (Таиланд) Осиё тадқиқотлари институти тадқиқотчиси Арифин Яма Кazinformнинг Пекиндаги мухбирига берган шарҳида билдирди.
Экспертнинг сўзларига кўра, янги Асосий қонуннинг 1 июлда кучга кириши ислоҳотларнинг якунланишини эмас, балки кенг кўламли тизимли ўзгаришларнинг бошланишини англатади. Унинг таъкидлашича, бу янги босқич жиддий қонунчилик ва маъмурий ишларни талаб қилади.
— Конституциявий қоидаларни амалга ошириш учун амалдаги қонунчиликни янги Конституция билан уйғунлаштириш, янги вакиллик институтларининг тўлиқ ишлашини таъминлаш ва жамоатчиликнинг юқори даражада иштирокини сақлаб қолиш зарур, — деб таъкидлади Арифин Яма.
Унинг сўзларига кўра, ўтиш даврининг асосий қийинчилиги Конституция матнини ўзгартиришда эмас, балки давлат ва жамият ўртасидаги муносабатларни сифат жиҳатидан ўзгартиришдадир. Ислоҳот муваффақиятининг асосий мезонлари уни амалга оширишнинг шаффофлиги, давлат институтларининг ҳисобдорлиги ва фуқаролар манфаатларига самарали хизмат қилиш қобилияти бўлади.
— Янги конституциявий моделнинг муваффақиятли амалга оширилиши Қозоғистон учун учта асосий соҳада имкониятлар очади. Биринчидан, бу ҳукумат сиёсатининг изчиллиги ва очиқлиги орқали жамоатчилик ишончини мустаҳкамлаши мумкин. Иккинчидан, бу вазирликлар ва маслаҳат органларининг янада шаффоф ишлашини таъминлаш орқали давлат бошқаруви тизимини яхшилайди. Учинчидан, бу Қозоғистоннинг олдиндан айтиб бўладиган ва ишончли шерик сифатидаги халқаро обрўсини оширади, — деб давом этди эксперт.
Арифин Яма шунингдек, Қозоғистоннинг Евроосиё марказидаги стратегик жойлашуви ва унинг давлат институтларини модернизация қилиш халқаро шериклар, жумладан, Жануби-Шарқий Осиё мамлакатлари учун катта аҳамиятга эга эканлигини таъкидлади.
— Яна олдиндан айтиб бўладиган институционал муҳит Қозоғистонни савдо, таълим, туризм, ҳалол ишлаб чиқариш, логистика, илмий тадқиқотлар ва гуманитар алмашинувлар каби соҳаларда янада ишончли шерик қилади. Таиланд ва бошқа АСЕАН мамлакатлари учун бу Қозоғистон билан ҳамкорлик фақат иқтисодий кун тартиби билан чекланмаслиги кераклигини англатади, — дея қўшимча қилди у.
Эслатиб ўтамиз, хитойлиук экспертнинг айтишича, янги Конституция замонавий технологик воқеликни ҳисобга олади.