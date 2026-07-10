Янги Конституция замонавий технологик воқеликни ҳисобга олади — хитойлик эксперт
BEIJING. Kazinform — Қозоғистоннинг янги Конституцияси замонавий технологик ва ижтимоий-сиёсий воқеликни ҳисобга олган ҳолда узоқни кўра билган қадамдир. Шаньдун университетининг Сиёсатшунослик ва давлат бошқаруви мактаби профессори Шэн Ли бу фикрни Кazinformнинг Пекиндаги мухбирига берган шарҳида билдирди.
Хитойлик олим қонун чиқарувчи органнинг икки палатали тузилмасининг бекор қилиниши ва бир палатали Қурултойга ўтиш энг юқори вакиллик органининг ваколатларини сезиларли даражада кенгайтирганини таъкидлади.
— Асосий янгилик шундаки, Қурултой энди Президент томонидан Вице-президент, Бош вазир, Конституциявий суд судьялари ва бошқа юқори лавозимли мансабдор шахсларни тайинлашга розилик беради. Бу амалда давлат бошқарувининг янги учлигини ўзида мужассам этади: "Кучли Президент, нуфузли Қурултой ва ҳисоб берадиган Ҳукумат", — деб таъкидлади у.
Профессор Шэн Ли шунингдек, Асосий қонун биринчи марта фуқароларнинг рақамли муҳитда шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш ва махфийликка бўлган ҳуқуқларини аниқ кафолатлашини таъкидлади. Унинг таъкидлашича, анъанавий ҳуқуқий кафолатлар сақланиб қолган, аммо улар энди замонавий рақамли алоқа каналларига мослаштирилган.
— Бу замонавий технологик воқеликни ҳисобга оладиган ва фуқароларга рақамли маконда шахсий ҳаётини ҳимоя қилиш учун конституциявий асос яратадиган стратегик муҳим ва узоқни кўра оладиган қоидадир, — деб хулоса қилди эксперт.
Эслатиб ўтамиз, Британия лорди Кучли парламент ижроия ҳокимияти устидан зарур назоратни таъминлашини таъкидлади.