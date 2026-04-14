Қозоғистоннинг Рудний шаҳрида беш килограммдан ортиқ вазнга эга қизалоқ туғилди
ASTANА. Кazinform — Рудний шаҳар кўп тармоқли шифохонасининг перинатал марказида 5190 грамм вазнли қизалоқ туғилди. Бу йил бошидан бери катта вазнга эга тўртинчи чақалоқдир.
Лайсан исмли чақалоқ 10 апрель куни туғилди. Туғилганда унинг вазни 5190 грамм ва бўйи 55 сантиметр эди.
Бу чақалоқ — Руднийда яшовчи Индиранинг иккинчи фарзанди. Тўнғич фарзанди 3100 грамм вазнда туғилган. Шифокорларнинг сўзларига кўра, қиз ва унинг онаси яхши аҳволда.
— Мен 37 ҳафтада ультратовуш текширувига бордим ва улар чақалоқнинг вазни тахминан 3700 грамм эканлигини айтишди. Албатта, чақалоқ 41 ҳафтада беш килограммгача "ўсганида" жуда ҳайрон бўлдим. Энди қизимнинг тез-тез қорнини очади. У ҳам, мен ҳам яхши аҳволдамиз. Эрим билан мен бу исмни биргаликда танладик — биз Лайсан исмини жуда ёқтирамиз, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Атирау вилояти перинатал марказида оғирлиги 5,8 килограмм, бўйи 61 сантиметр бўлган улкан чақалоқ дунёга келди.