    16:10, 14 Апрель 2026 | GMT +5

    Қозоғистоннинг Рудний шаҳрида беш килограммдан ортиқ вазнга эга қизалоқ туғилди

    ASTANА. Кazinform — Рудний шаҳар кўп тармоқли шифохонасининг перинатал марказида 5190 грамм вазнли қизалоқ туғилди. Бу йил бошидан бери катта вазнга эга тўртинчи чақалоқдир.

    Фото: Рудний шаҳар кўп тармоқли шифохонаси матбуот хизмати

    Лайсан исмли чақалоқ 10 апрель куни туғилди. Туғилганда унинг вазни 5190 грамм ва бўйи 55 сантиметр эди.

    Бу чақалоқ — Руднийда яшовчи Индиранинг иккинчи фарзанди. Тўнғич фарзанди 3100 грамм вазнда туғилган. Шифокорларнинг сўзларига кўра, қиз ва унинг онаси яхши аҳволда.

    — Мен 37 ҳафтада ультратовуш текширувига бордим ва улар чақалоқнинг вазни тахминан 3700 грамм эканлигини айтишди. Албатта, чақалоқ 41 ҳафтада беш килограммгача "ўсганида" жуда ҳайрон бўлдим. Энди қизимнинг тез-тез қорнини очади. У ҳам, мен ҳам яхши аҳволдамиз. Эрим билан мен бу исмни биргаликда танладик — биз Лайсан исмини жуда ёқтирамиз, — деди у.

    2026 йил бошидан бери бу Рудний шаҳар кўп тармоқли шифохонасининг перинатал марказида 5 килограммдан ортиқ вазнга эга бўлган тўртинчи чақалоқдир.

    Эслатиб ўтамиз, Атирау вилояти перинатал марказида оғирлиги 5,8 килограмм, бўйи 61 сантиметр бўлган улкан чақалоқ дунёга келди.

    Бекабат Узаков
