Атирауда улкан чақалоқ туғилди
АТYRAU.Kazinform - Атирау вилояти перинатал марказида оғирлиги 5,8 килограмм, бўйи 61 сантиметр бўлган улкан чақалоқ дунёга келди. Шифокорлар 36 ёшли аёлга жарроҳлик амалиётини ўтказиб, она ва боланинг ҳаётини сақлаб қолди.
Янги туғилган чақалоқнинг оғирлиги ва бўйи вилоят бўйича ўртача кўрсаткичдан анча юқори. Аёл аввал бошдан вилоят перинатал марказининг ҳомиладорлик патологияси бўлимига ётқизилган. Ультратовуш текшируви натижасида чақалоқнинг оғирлиги тахминан 6,5 килограмм деб прогноз қилинган. Шу сабабли шифокорлар кесарча кесиш амалиётини ўтказишга қарор қилган.
— Чақалоқ — Атирау шаҳрида яшовчи аёлнинг олтинчи фарзанди. Амалиёт муваффақиятли ўтиб, ҳозирги кунда она ва чақалоқнинг аҳволи яхши, улар мутахассисларнинг доимий назоратида, — деб хабар берди перинатал марказ.
Эслатиб ўтамиз, Ақтўбеда уч эгизак туғилди.