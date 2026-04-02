Қозоғистоннинг қайси ҳудудида аҳоли сони кўп: янги маълумотлар эълон қилинди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон аҳолиси 2026 йил 1 март ҳолатига кўра, 20 532 240 кишини ташкил этди, бу йил бошидан бери 32 000 дан ортиқ кишига кўп, деб хабар беради Кazinform мухбири.
2026 йил бошига келиб мамлакат аҳолиси 20 499 822 кишини ташкил этди.
1 март ҳолатига кўра, шаҳар аҳолиси 13 120 922 кишига, қишлоқ аҳолиси эса 7 411 318 кишига етди. Бундан ташқари, шаҳар аҳолиси сони йил бошига нисбатан ошди. 1 январь ҳолатига кўра, шаҳарда 13 085 110 киши ва қишлоқ жойларда 7 414 712 киши истиқомат қилган.
Энг кўп аҳоли Алмати (2 354 736), Туркистон вилояти (2 146 739) ва Астана (1 655 369) шаҳарларида жойлашган.
Энг кам аҳоли Улитау вилоятида (218 596) қайд этилган.
Эслатиб ўтамиз, жорий йилнинг 1 февраль ҳолатига кўра, Қозоғистон аҳолиси сони 20 518 005 кишига етди.