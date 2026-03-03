11:10, 03 Март 2026 | GMT +5
Қозоғистон аҳолиси сони 20,5 миллиондан ошди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Миллий статистика бюросининг маълум қилишича, Қозоғистон аҳолиси сони 20 518 005 кишига етди, деб хабар беради Kazinform.
— Жорий йилнинг 1 февраль ҳолатига кўра, мамлакат аҳолиси сони 20 518 005 кишига етди. Шаҳарларда 13 106 358 киши ва қишлоқ жойларда 7 411 647 киши истиқомат қилади, — дейилади хабарда.
Йил бошидан бери аҳоли сони 18 100 кишига ўсди, улардан 15 800 киши табиий ўсиш ҳисобига ва 2300 киши ижобий миграция сальдоси ҳисобига.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 1 декабрь ҳолатига кўра, Қозоғистон аҳолиси 20 478 879 кишини (10 468 756 аёл, 10 010 123 эркак) ташкил этди.