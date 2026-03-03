OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:10, 03 Март 2026 | GMT +5

    Қозоғистон аҳолиси сони 20,5 миллиондан ошди

    ASTANA. Kazinform — Қозоғистон Республикаси Миллий статистика бюросининг маълум қилишича, Қозоғистон аҳолиси сони 20 518 005 кишига етди, деб хабар беради Kazinform.

    Қозоғистон аҳолиси сони 20,5 миллионга етди
    Фото: Акжигит Чукубаев / Kazinform

    — Жорий йилнинг 1 февраль ҳолатига кўра, мамлакат аҳолиси сони 20 518 005 кишига етди. Шаҳарларда 13 106 358 киши ва қишлоқ жойларда 7 411 647 киши истиқомат қилади, — дейилади хабарда.

    Йил бошидан бери аҳоли сони 18 100 кишига ўсди, улардан 15 800 киши табиий ўсиш ҳисобига ва 2300 киши ижобий миграция сальдоси ҳисобига.

    Эслатиб ўтамиз, 2025 йил 1 декабрь ҳолатига кўра, Қозоғистон аҳолиси 20 478 879 кишини (10 468 756 аёл, 10 010 123 эркак) ташкил этди.

    Теглар:
    Жамият Статистика Демография
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!