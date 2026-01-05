18:42, 05 Январь 2026 | GMT +5
Қозоғистоннинг аниқ аҳоли сони маълум бўлди
ASTANA. Kazinform - Миллий статистика бюроси Қозоғистон аҳолиси бўйича янгиланган маълумотларни эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.
Статистик маълумотларга кўра, 2025 йил 1 декабрь ҳолатига кўра, Қозоғистон аҳолиси 20 478 879 кишини (10 468 756 аёл, 10 010 123 эркак) ташкил этди, жумладан:
- шаҳар аҳолиси – 13 013 064,
- қишлоқ аҳолиси – 7 465 815.
Ўтган йил бошида Қозоғистон аҳолиси 20 283 399 кишини ташкил этди. Шундай қилиб, 2025 йил бошидан бери аҳолининг умумий ўсиши 195 480 кишини ташкил этди, жумладан:
- табиий ўсиш – 181 699 киши,
- миграция – 13 781 киши.
Бюро маълумотларига кўра, аҳоли сони бўйича республиканинг 7 та ҳудуд етакчи ҳисобланади:
- Алмати шаҳри – 2 345 012 киши.
- Туркистон вилояти – 2 148 168 киши.
- Астана шаҳри – 1 630 640 киши.
- Алмати вилояти – 1 592 652 киши.
- Чимкент шаҳри – 1 291 011 киши.
- Жамбил вилояти – 1 215 892 киши.
- Қарағанди вилояти – 1 131 438 киши.
Энг кам аҳолига эга учта ҳудуд:
- Улитау вилояти – 219 200 киши;
- Шимолий Қозоғистон вилояти – 514 732 киши;
- Абай вилояти – 596 000 киши.