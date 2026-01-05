OZ
    Қозоғистоннинг аниқ аҳоли сони маълум бўлди

    ASTANA. Kazinform - Миллий статистика бюроси Қозоғистон аҳолиси бўйича янгиланган маълумотларни эълон қилди, деб хабар беради Kazinform.

    статистика
    Фото: ҚазАқпарат

    Статистик маълумотларга кўра, 2025 йил 1 декабрь ҳолатига кўра, Қозоғистон аҳолиси 20 478 879 кишини (10 468 756 аёл, 10 010 123 эркак) ташкил этди, жумладан:

    • шаҳар аҳолиси – 13 013 064,
    • қишлоқ аҳолиси – 7 465 815.

    Ўтган йил бошида Қозоғистон аҳолиси 20 283 399 кишини ташкил этди. Шундай қилиб, 2025 йил бошидан бери аҳолининг умумий ўсиши 195 480 кишини ташкил этди, жумладан:

    • табиий ўсиш – 181 699 киши,
    • миграция – 13 781 киши.

    Бюро маълумотларига кўра, аҳоли сони бўйича республиканинг 7 та ҳудуд етакчи ҳисобланади:

    • Алмати шаҳри – 2 345 012 киши.
    • Туркистон вилояти – 2 148 168 киши.
    • Астана шаҳри – 1 630 640 киши.
    • Алмати вилояти – 1 592 652 киши.
    • Чимкент шаҳри – ​​1 291 011 киши.
    • Жамбил вилояти – 1 215 892 киши.
    • Қарағанди вилояти – 1 131 438 киши.

    Энг кам аҳолига эга учта ҳудуд:

    • Улитау вилояти – 219 200 киши;
    • Шимолий Қозоғистон вилояти – 514 732 киши;
    • Абай вилояти – 596 000 киши.
