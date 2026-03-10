Қозоғистоннинг Хитойга ўсимлик ёғи экспорти 44% га ошди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил охирига келиб, Қозоғистон Хитойга кунгабоқар ёғи етказиб бериш бўйича 36% улуш билан иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Мойли уруғларни қайта ишлаш миллий ассоциацияси раиси Ядикар Ибрагимов маълум қилди, деб хабар беради Kazinform.
Ассоциация маълумотларига кўра, 2025 йил давомида Қозоғистоннинг Хитойга ёғ ва мой маҳсулотлари экспорти 44 фоизга ўсиб, 440 минг тоннани ташкил этди, даромад эса 37 фоизга ўсиб, 312 миллион долларни ташкил этди.
"Хитойга экспортнинг ўсишига, бошқа нарсалар қатори, логистика самарадорлигининг ошиши ёрдам берди. Ассоциация ва “ҚТЖ” МК” АЖ 2024 йил бошида “Достык-Алашанькоу” чегара ўтиш пункти орқали ўсимлик мойини ташиш бўйича синов лойиҳасини ишга туширди. Шундан бери Хитойга жўнатиш режасининг бажарилиши 90 фоиздан ошди (2023 йилда бу кўрсаткич 40 фоиздан ошмаган)", - деди Ядикар Ибрагимов Шанхайда бўлиб ўтган "Хитой дон ва мойлар конгресси 2026" халқаро конференциясида.