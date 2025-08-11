Қозоғистоннинг ғалла омборлари ўрим-йиғим мавсумига қанчалик тайёр
ASTANA. Kazinform – ҚР Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ғалла сақлаш омборларининг жорий йилги ҳосил мавсумига тайёрлигини маълум қилди.
“Вилоят ҳокимликлари томонидан тақдим этилган маълумотларга кўра, мамлакатимиздаги дон сақлаш омборларининг умумий сиғими 30,9 миллион тоннани ташкил этади. Шундан 13,5 миллион тоннаси лицензияланган дон қабул қилиш корхоналарида, 17,4 миллион тоннаси қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқарувчилари омборларида мавжуд. Бу сақлаш сиғими ўтган йиллардаги чиқиндиларни ҳисобга олган ҳолда олинган маҳсулотларни сақлаш учун етарли”, – деди вазирлик Kazinform агентлигининг расмий сўровига жавобан.
Qoldau.kz портали маълумотларига кўра, ҳозирда лицензияланган дон сақлаш омборларининг юки 3,1 миллион тонна (22 фоиз), бўш жой эса 10,2 миллион тоннани ташкил этади. Жумладан, асосий ғалла етиштирувчи ҳудудлар бўйича:
- Қостанай вилоятида юклама – 590,9 минг тонна (19%), бўш сиғим – 2,4 миллион тонна;
- Шимолий Қозоғистон вилоятида юклама – 932,5 минг тонна (27%), бўш сиғим – 2,4 миллион тонна;
- Ақмола вилоятида – 1,2 миллион тонна (26%), бўш сиғим – 3,3 миллион тонна.
“Элеваторлар ва ғалла омборхоналарида жой етишмовчилиги йўқ. Мавжуд сақлаш қувватлари ҳосилни сақлаш учун етарли”, – дейилади Қишлоқ хўжалиги вазирлиги хабарида.