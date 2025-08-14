Қозоғистоннинг айрим ҳудудларида ёмғир ёғади, баъзи жойларида иссиқ бўлади
ASTANА. Kazinform — Синоптиклар 14 август куни кутилаётган об-ҳаво прогнозини тақдим этди, деб хабар беради “Қазгидромет” РДК матбуот хизмати.
Қозоғистонда яқин кунларда ўзгарувчан об-ҳаво кузатилади.
— Шимоли-ғарбий циклон ва атмосфера фронтларининг таъсири туфайли мамлакатимиз ғарби, шимоли, шарқи ва марказида ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлиши мумкин. Айрим жойларда дўл ёғиши, шамол тезлиги кучайиши ва довул бўлиши мумкин. Шимолда кечаси ва эрталаб туман тушиши кутилмоқда. Жанубда эса кун давомида чанг бўронлари эсиб туриши мумкин, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, антициклон таъсири туфайли айрим ҳудудларда ёғингарчиликсиз, ҳаво очиқ бўлади.
Алмати ва Жетису вилоятларида жазирама, ҳаво ҳарорати кундузи 35-37 даражагача етади.
Синоптиклар мамлакатнинг кўплаб ҳудудларида юқори, жанубий ва ғарбий ҳудудларда эса фавқулодда ёнғин хавфидан огоҳлантирди.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ “Қазгидромет” РДК тўртта ҳудудда ҳаво ҳарорати 35 даражадан ошишини прогноз қилган эди.