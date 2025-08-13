Қазгидромет 13 август куни кутилаётган об-ҳаво прогнозини тақдим этди
ASTANА. Кazinform — Республика бўйлаб шамол тезлиги кучайиши, кечаси ва эрталаб шимолда туман тушиши, кундузи мамлакат жанубида чанг бўрони бўлиши кутилмоқда, деб хабар беради “Қазгидромет” РДК матбуот хизмати.
— Шимоли-ғарбий циклон ва унга алоқадор атмосфера фронтлари таъсирида мамлакатнинг ғарби, шимоли, шарқи ва марказида момақалдироқ бўлиши ва ёмғир ёғиши кутилмоқда. Қозоғистоннинг шимоли-ғарби ва шимолида шамол тезлиги кучайиши, дўл ва ёмғир ғиши кутилмоқда. Республика жанубида антициклон муносабати билан ёғингарчиликсиз об-ҳаво кузатилади, — дейилади хабарда.
Бундан ташқари, Алмати, Жамбил ва Жетису вилоятларида кундузи 35-38 даража иссиқ бўлиши кутилмоқда.
Кундузи Алмати вилоятининг ғарби ва марказида, Жетису вилоятининг жанубида ҳаво ҳарорати 40-41 даража иссиқ бўлади.
Ғарбий Қозоғистон вилояти, Атирау вилоятининг шимоли ва ғарбида, Ақтўбе вилоятининг шарқи ва ғарбида, Қизилўрда вилоятининг марказида, Жамбил вилоятининг жануби ва марказида, Абай вилоятининг шимоли-ғарбида, Улитау вилоятининг марказида, Жетису вилоятининг ғарби, шимоли ва марказида, Манғистау вилоятининг жануби-ғарби ва марказида, Алмати вилоятининг марказида, Манги вилояти марказида ёнғин хавфи юқори.
Туркистон ва Қизилўрда вилоятларида, Ғарбий Қозоғистон вилоятининг ғарбида, Манғистау вилоятининг шимоли-ғарби, шимоли, шарқи, жанубида, Алмати вилоятининг шимоли, ғарби, шарқида, Жамбил вилоятининг шимоли, ғарби, шарқида, Атирау вилоятининг жануби, шарқида, Қостанай вилоятининг жануби, шарқида, Ақтўбе, Қарағанди, Улитау вилоятларининг жанубида, Ғарбий Қозоғистон вилоятининг фавқулодда ёнғин хавфи мавжуд.