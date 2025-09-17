OZ
    08:35, 17 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистоннинг аксарият қисмида ёмғир ёғади

    ASTANА. Кazinform — “Қазгидромет” РДК 17 сентябрь учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

    Об-ҳаво
    Фото: “Қазгидромет” РДК

    Синоптикларнинг хабар беришича, Қозоғистоннинг катта қисми жанубий циклон таъсирида бўлади, ёмғир ёғиб, момақалдироқ бўлади.

    — Фақат мамлакатнинг ғарби ва жануби-ғарбида ёғингарчилик бўлмайди. Республика бўйлаб шамол тезлиги кучаяди, жанубда чанг бўрони кузатилади, кечаси ва эрталаб шимоли-ғарб ва марказда туман тушиши мумкин, — дейилади хабарда.

    Шимолий Қозоғистон вилоятининг ғарбида кечаси 1 даражагача совуқ бўлиши мумкин.

    Жетису вилоятининг шимоли ва шарқида, Алмати вилоятининг жануби ва шарқида, Ғарбий Қозоғистон вилоятининг шимоли ва шарқида, Ақтўбе вилоятининг ғарби, маркази ва шимоли-шарқида, Манғистау вилоятининг жанубида ёнғин хавфи юқори.

    Алмати, Туркистон, Қизилўрда, Атирау, Жамбил, Жетису вилоятларида, Улитау вилоятининг жанубида, Манғистау вилоятининг шимоли-ғарби ва жануби-шарқида, Ғарбий Қозоғистон вилоятининг ғарби ва жанубида, Қостанай вилоятининг жануби-ғарбида, Қарағанди вилоятининг жанубида, Ақтўбе вилоятининг ғарби ва марказида фавқулодда ёнғин хавфи мавжуд.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда яқин кунларда қандай об-ҳаво кутилаётгани ҳақида хабар берган эдик.

