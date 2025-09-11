OZ
Тренд:
    08:21, 11 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистонда яқин кунларда қандай об-ҳаво кутилмоқда

    ASTANA. Kazinform – “Қазгидромет” РДК синоптиклари 2025 йил 11-13 сентябрь кунлари учун об-ҳаво маълумотларини эълон қилди.

    дожди
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Синоптикларнинг хабар беришича, яқин кунларда жанубий вилоятлардан ташқари республиканинг аксарият қисмида кузги, салқин, ёмғирли об-ҳаво кузатилади.

    “Бунга сабаб шимолий циклон ва у билан боғлиқ атмосфера фронтал қисмларидир. 11 сентябрда шимолда, 11-12 сентабрда шарқда, 11-13 сентябрда Қозоғистоннинг марказий қисмида кучли ёмғир ёғиши, мамлакат шимоли ва шарқида дўл ва бўрон бўлиши мумкин. Давр охирида Қозоғистоннинг жануби ва жануби-шарқи Жанубий циклон таъсирида бўлади, бу эса ёмғирдан ташқари юқоридаги ҳудудларда ҳаво ҳароратининг қисқа муддатли ошишига олиб келади. Республика бўйлаб кучлши шамол эсиши, кечаси ва эрталаб Қозоғистоннинг шимоли-ғарбида, шимолида, шарқида, марказида туман тушиши кутилмоқда. Мамлакат жанубида чанг бўрони кутилмоқда”, - дейилади хабарда.

