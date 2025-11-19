OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:10, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Қозоғистоннинг 10 та ҳудудида инфляция пасайди - Миллий банк

    ASTANА. Кazinform – Октябрь ойида мамлакатда йиллик инфляция 12,6% ни ташкил этди (сентябрда - 12,9%), деб ёзди Миллий банк.

    инфляция
    Фото: freepik.com

    Йиллик инфляция 10 та ҳудудда пасайди, 6 та ҳудудда тезлашди ва 4 та ҳудудда аввалги даражада қолди.

    — Октябрь ойида озиқ-овқат маҳсулотлари нархи йиллик ҳисобда 13,5% ни ташкил этди (сентябрда - 12,7%). Ушбу гуруҳдаги товарлар нархи Улитау вилоятида (16,7%) анча юқори, Алмати шаҳрида (10,4%) эса бироз пасайди, — дейилади хабарда.

    Октябрь ойи натижаларига кўра, ноозиқ-овқат маҳсулотлари нархи йиллик ҳисобда 11,0% ни ташкил этди (сентябрда - 10,8%). Энг юқори кўрсаткич Ақтўбе вилоятида (14,0%), энг паст кўрсаткич Алмати шаҳрида (8,5%) қайд этилди.

    Октябрь ойида пуллик хизматлар нархларининг ўсиш суръати йиллик ҳисобда 12,9% гача пасайди (сентябрда - 15,3%).

    Шу билан бирга, Қизилўрда вилоятида нархлар (8,6%) республика даражасидан бироз пастга тушди.

    Октябр ойида мамлакатда ойлик инфляция 0,5% га ошди.

    Эслатиб ўтамиз, Серик Жуманғарин инфляцияни барқарорлаштириш бўйича кенгаш ўтказди.

    Теглар:
    Инфляция Миллий банк Нарх-наво Ҳудудлар Озиқ-овқат
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!