Қозоғистоннинг 10 та ҳудудида инфляция пасайди - Миллий банк
ASTANА. Кazinform – Октябрь ойида мамлакатда йиллик инфляция 12,6% ни ташкил этди (сентябрда - 12,9%), деб ёзди Миллий банк.
Йиллик инфляция 10 та ҳудудда пасайди, 6 та ҳудудда тезлашди ва 4 та ҳудудда аввалги даражада қолди.
— Октябрь ойида озиқ-овқат маҳсулотлари нархи йиллик ҳисобда 13,5% ни ташкил этди (сентябрда - 12,7%). Ушбу гуруҳдаги товарлар нархи Улитау вилоятида (16,7%) анча юқори, Алмати шаҳрида (10,4%) эса бироз пасайди, — дейилади хабарда.
Октябрь ойи натижаларига кўра, ноозиқ-овқат маҳсулотлари нархи йиллик ҳисобда 11,0% ни ташкил этди (сентябрда - 10,8%). Энг юқори кўрсаткич Ақтўбе вилоятида (14,0%), энг паст кўрсаткич Алмати шаҳрида (8,5%) қайд этилди.
Октябрь ойида пуллик хизматлар нархларининг ўсиш суръати йиллик ҳисобда 12,9% гача пасайди (сентябрда - 15,3%).
Шу билан бирга, Қизилўрда вилоятида нархлар (8,6%) республика даражасидан бироз пастга тушди.
Октябр ойида мамлакатда ойлик инфляция 0,5% га ошди.
Эслатиб ўтамиз, Серик Жуманғарин инфляцияни барқарорлаштириш бўйича кенгаш ўтказди.