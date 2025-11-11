Серик Жуманғарин инфляцияни барқарорлаштириш бўйича кенгаш ўтказди
ASTANА. Кazinform — Ҳукумат Қозоғистон Республикаси Бош вазири ўринбосари - Миллий иқтисодиёт вазири Серик Жуманғарин раислигида инфляцияни барқарорлаштириш бўйича кенгаш ўтказди. Кенгашда асосий товарлар нархларининг тенденциялари ва уларнинг инфляция даражасига таъсири кўриб чиқилди. Бу ҳақда Ҳукумат хабар берди.
Миллий иқтисодиёт вазирининг биринчи ўринбосари Азамат Амриннинг сўзларига кўра, пуллик хизматлар нархлари октябрь ойида 0,8% га пасайди. Бу коммунал хизматлар тарифлари ва ёқилғи нархларини оширишга мораторий кучга кириши билан боғлиқ. Мораторий 16 октябрда жорий этилган.
— Октябр ойида йиллик инфляция 0,3 фоиз пунктига пасайди ва 12,6% ни ташкил этди. Бу кўрсаткич сентябрь ойида 12,9% ни ташкил этди. Республиканинг 10 та ҳудудида инфляция даражаси 10% дан юқори бўлди. Энг катта ўсиш Қарағанди (14,2%), Улитау (14,2%), Атирау (13,8%), Ақтўбе (13,5%) вилоятларида, шунингдек, Чимкент (13,2%) ва Астана шаҳрида (13%) қайд этилди, — деб таъкидлади Азамат Амрин.
Октабр ойида ойлик инфляция 0,5% ни ташкил этди, бу сентябрь ойига нисбатан пастроқ. Озиқ-овқат инфляцияси 1% ни, озиқ-овқат бўлмаган инфляция эса 1,2% ни ташкил этди.
Барча ҳудудларда сабзавотларни харид қилиш тўлиқ якунланди. Сабзавот ва мол гўшти нархларини барқарорлаштириш мақсадида Қишлоқ хўжалиги вазирлиги ва ҳокимликлар аҳолининг уч ойлик талабига мувофиқ харидлар ҳажмини 30% дан 50% гача оширдилар.
Натижада асосий маҳсулотларни харид қилиш ҳажми қуйидаги кўрсаткичларга ошди: картошка 117,5 минг тоннадан 146,8 минг тоннагача (+25%); сабзи 28,1 минг тоннадан 35,3 минг тоннагача (+26,6%); пиёз 21 минг тоннадан 27,4 минг тоннагача (+30,4%); карам 26,6 минг тоннадан 37,2 минг тоннагача (+43,6%); мол гўшти 1,6 минг тоннадан 9,9 минг тоннагача, бу дастлабки ҳажмдан 6,2 баравар кўп.
Натижаларни сарҳисоб қилар экан, Серик Жуманғарин ҳокимликлар ва давлат органларига ижтимоий аҳамиятга эга озиқ-овқат маҳсулотларидан ташқари, озиқ-овқат инфляциясига таъсир қилувчи бошқа товарлар (помидор, бодринг, қийма, томат пастаси, балиқ ва бошқа маҳсулотлар) устидан нархларни назорат қилишни кучайтиришни буюрди. Шунингдек, у аҳолининг маҳаллий ишлаб чиқарувчилар маҳсулотларига тўғридан-тўғри киришини таъминлаш учун қишлоқ хўжалиги ярмаркалари сонини кўпайтириш зарурлигини таъкидлади.
