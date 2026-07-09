KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Қозоғистонни +45°С гача бўлган экстремал иссиқлик қоплайди

    ASTANA. Kazinform - Қозоғистонга +45°С гача бўлган аномал иссиқ ҳаво кириб келмоқда. Мамлакатнинг аксарият ҳудудларида жуда кучли иссиқ ҳарорат кузатилади. Иссиқдан қутқарувчи ёғингарчиликлар фақат республика ғарби ва шимоли-ғарбида бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform.

    Ливни, шквал и жара накроют 8 июля Казахстан
    Фото: Казгидромет

    Бу ҳақда «Қазгидромет» синоптиклари маълум қилди. Улар 2026 йил 9, 10 ва 11 июль кунлари учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди.

    Синоптикларнинг маълум қилишича, атмосфера фронтлари ўтиши муносабати билан мамлакат ғарбида ва шимоли-ғарбида момақалдироқли ёмғирлар, дўл, баъзи жойларда кучли ёмғир ва шамолнинг кучайиши кузатилади.

    9 июлда мамлакат шарқида ҳали ҳам момақалдироқли ёмғирлар, баъзи вақтларда кучли ёғингарчиликлар сақланиб қолади, кейин эса ёғингарчиликсиз об-ҳаво давом этади.

    «Мамлакат жануби ва жануби-шарқининг тоғли ҳудудларида ҳам қисқа муддатли момақалдироқли ёмғирлар сақланиб қолади», - дейилади хабарда.

    Қолган ҳудудларда эса қуруқ ва иссиқ об-ҳаво кузатилади.

    Ҳарорат кўрсаткичларига келсак, кундузги вақтларда ҳарорат қуйидаги даражага етади:

    • ғарбда ва жануби-шарқда — +33...+42°С гача;
    • шимоли-ғарби, шимоли ва марказий ҳудудларда — +32...+40°С гача;
    • жанубда — +38...+45°С гача;
    • шарқда — +30...+38°С гача.
    Об-ҳаво Қазгидромет
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф