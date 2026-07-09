Қозоғистонни +45°С гача бўлган экстремал иссиқлик қоплайди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонга +45°С гача бўлган аномал иссиқ ҳаво кириб келмоқда. Мамлакатнинг аксарият ҳудудларида жуда кучли иссиқ ҳарорат кузатилади. Иссиқдан қутқарувчи ёғингарчиликлар фақат республика ғарби ва шимоли-ғарбида бўлиб ўтади, деб хабар беради Kazinform.
Бу ҳақда «Қазгидромет» синоптиклари маълум қилди. Улар 2026 йил 9, 10 ва 11 июль кунлари учун об-ҳаво прогнозини эълон қилди.
Синоптикларнинг маълум қилишича, атмосфера фронтлари ўтиши муносабати билан мамлакат ғарбида ва шимоли-ғарбида момақалдироқли ёмғирлар, дўл, баъзи жойларда кучли ёмғир ва шамолнинг кучайиши кузатилади.
9 июлда мамлакат шарқида ҳали ҳам момақалдироқли ёмғирлар, баъзи вақтларда кучли ёғингарчиликлар сақланиб қолади, кейин эса ёғингарчиликсиз об-ҳаво давом этади.
«Мамлакат жануби ва жануби-шарқининг тоғли ҳудудларида ҳам қисқа муддатли момақалдироқли ёмғирлар сақланиб қолади», - дейилади хабарда.
Қолган ҳудудларда эса қуруқ ва иссиқ об-ҳаво кузатилади.
Ҳарорат кўрсаткичларига келсак, кундузги вақтларда ҳарорат қуйидаги даражага етади:
- ғарбда ва жануби-шарқда — +33...+42°С гача;
- шимоли-ғарби, шимоли ва марказий ҳудудларда — +32...+40°С гача;
- жанубда — +38...+45°С гача;
- шарқда — +30...+38°С гача.